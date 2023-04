/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejsou góly, nejsou body. Fotbalisté SK Klatovy 1898 se i nadále střelecky trápí, na vstřelenou branku čekají už více než 270 minut. Svěřenci trenéra Michala Hoffmanna naposledy vyšli naprázdno v sobotním utkání 20. kola FORTUNA divize A, ve kterém na domácím hřišti nestačili na Viktorii z Mariánských Lázních 0:2.

20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

Hosté se ujali vedení ve 29. minutě, kdy míč po centru z pravé strany uklidil do sítě přesně umístěnou hlavičkou devatenáctiletý mladík Martin Kapolka. Klatovští se snažili, měli šance, ale branka Viktorie byla zakletá. A tak přišel trest. V 88. minutě se po rychlém brejku prosadil Daniel Skopový. Domácím fotbalistům k bodovému zisku nepomohl ani návrat nejlepšího střelce Antonína Presla, který po operaci kolene nastoupil v 65. minutě hry.

„Zápas se mi nehodnotí moc dobře, myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát. Je až neuvěřitelné, co v současnosti nedáváme za šance," posteskl si kapitán klatovského týmu Milan Mészáros. „Leží na nás obrovská deka, zlomit to můžeme pouze sami. Ale i Mariánky měly šance, což bylo dáno tím, že jsme hráli vabank. Gratuluji soupeři a věřím, že se z toho co nejdříve dostaneme," přeje si zkušený fotbalista Klatov.

20. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (na snímku hráči v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutí) 0:2 (0:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

K utkání se vyjádřil také Aleš Zach, trenér Mariánských Lázní, který do týmu ze sousedního kraje přišel v létě z působení v Horní Bříze. „První poločas byl vyrovnaný. Bylo vidět, že jde o hodně a nikdo nechce udělat chybu. Přesto si myslím, že jsme byli trošku nebezpečnější a po zásluze vstřelili po centru Skopového vedoucí gól," tvrdil trenér Viktoriánů.

„Druhý poločas začali domácí velmi aktivně, hlavně prvních patnáct minut byli jednoznačně lepší, vytvořili si tři tutovky, ale nás několikrát podržel výborný Hinterholzinger v bráně," chválil Zach svého chytače. „Pak jsme hru vyrovnali, a i my jsme si vytvořili několik jasných šancí a další nebezpečné brejky, které jsme ale řešili hodně hanebně," zlobil se trenér Aleš Zach. I proto si oddechl, když po přihrávce Holuba v závěru přidal Daniel Skopový druhou branku týmu, která o osudu utkání definitivně rozhodla.

„Kluci si opět hrábli až na dno svých sil, tvrdě a poctivě utkání odjezdili, za což jim chci znovu poděkovat. Jen poctivá dřina a vysoké nasazení všech hráčů nám může přinést úspěch, nic jiného," uvědomuje si pětačtyřicetiletý lodivod.

Mariánské Lázně jsou i přes výhru stále čtrnácté (první sestupové příčce), ale na Klatovy, kterým aktuálně patří třináctý flek, ztrácí jediný bod. Je však nutno podotknout, že Klatovští mají odložený zápas na hřišti předposledních Tochovic k dobru. V příštím kole hrají Klatovy na hřišti rezervy Jiskry Domažlice (7. dubna od 16.30 hodin), Mariánky hostí o den později od 10.15 hodin Tochovice.

SK Klatovy 1898 - FC Viktoria Mariánské Lázně 0:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 29. Kapolka, 88. D. Skopový. Rozhodčí: Cihlář - Kubec, Kastl. ŽK: 2:2 (65. Krejčiřík, 90+2. Prančl - 68. Cinkanič, 90+4. Renza). ČK: 0:1 (90+4. Renza). Diváci: 252. Hřiště: Na Rozvoji, Klatovy. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Šoul, Marek (86. Hošek), Mészáros, Krejčiřík (86. Pranč), Vacek (65. Presl), Holík (46. Janda), Brabec, Málek, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava FC Viktoria Mariánské Lázně: Hinterholzinger - Brož, Rybař, Cinkanič, Beránek, Drahorád, Pěček (46. Renza), D. Skopový, Nedbalý, Kopta (66. Holub), Kapolka (79. Buršík). Trenér: Aleš Zach.

