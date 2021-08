První poločas dvěma stovkám diváků v ochozech příliš šancí nenabídl, ale dvě gólové trefy si klatovští fotbalisté schovali na začátek druhé půle.

„První poločas byl takový nemastný a neslaný, ale ve druhém dějství jsme se zlepšili a podle mě zaslouženě zvítězili,“ pochvaloval si kouč Klatov Michal Hoffmann, kterého potěšilo i to, že jeho tým ubránil standardní situace, ve kterých jsou Rokycany silné. „Zvlášť po minulém týdnu, kdy nám v lázních prohrály zápas,“ poznamenal zkušený kormidelník.

Radost fotbalistů Klatov po úvodní brance, kterou vstřelil Antonín Presl.Zdroj: Deník/Martin Mangl

O osudu utkání rozhodl úvod druhé části. Hned ve 46. minutě se střelou k tyči prosadil Presl a o jedenáct minut později i Michal Marek, jehož ránu ze střední vzdálenosti jeden z hostujících hráčů tečoval do protipohybu gólmana.

Zdroj: Youtube

A jelikož hosté v dalším průběhu hry pohrdli i penaltou po faulu střídající Vacka, Klatovy si už výsledek v klidu pohlídaly. „Celkově to ale bylo hrozně těžké utkání. Rokycany mají silné a bojovné mužstvo. My se na to však v týdnu nějak připravovali a nakonec to zvládli,“ těšilo Hoffmanna.

Černou kaňkou za jinak parádním fotbalovým dnem je opětovné zranění nešťastného mladíka Jakuba Brabce, který musel v prvním poločase kvůli bolavému kolenu, se kterým předtím dlouho laboroval, nuceně střídat.

Zdroj: Youtube

V příštím kole zajíždí Klatovy podruhé v sezoně ven. Už v sobotu dopoledne (od 10.30 hodin) se představí na půdě Berouna, kterému vloni na jeho hřišti podlehly po diskutabilním výkonu rozhodčího Novotného 0:2.

„Pojedeme se tam porvat o tři body. Doufám, že se rozhodne na hřišti a ne v zákulisí,“ rýpl si do lvů z Berouna klatovský trenér Michal Hoffmann.

SK Klatovy 1898 - FC Rokycany 2:0 (0:0)

Branky: 46. Presl, 57. Marek. Rozhodčí: Janíček – Havlík, Pena. ŽK: 69. Janda, 71. Aizner, 88. Valeš, 90. Barborka (všichni Klatovy) – 23. Plzák, 60. Koranda, 73. Matas, 87. Rybař (všichni Rokycany). Diváci: 200.

SK Klatovy 1898: Valeš – Rajtmajer, Presl, Marek (66. Aizner), Janda, J. Zajíček, Krejčiřík, Brabec (21. Vacek), Sojka, Lukeš (85. Barborka), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

FC Rokycany: Houdek – Matas, Hereit, T. Zajíček (57. Kramer), Glazer, Procházka, M. Černý (57. Koranda), Plzák (57. Rybař), Lehký (80. Holek), Vaščák (72. Janota), Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.