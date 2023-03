Poprvé v jarní části sezony FORTUNA divize A se fotbalisté SK Klatovy 1898 představili svým fanouškům na domácím hřišti. Ale premiéra to nakonec úspěšná nebyla. Svěřenci trenéra Michala Hoffmanna podlehli v sobotním utkání 18. kola nepříjemnému Českému Krumlovu 0:2.

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Slavoj Český Krumlov 0:2 (0:1). | Foto: Jindřich Schovanec

„Hrálo se na nerovném terénu, takže bylo jasné, že výhodu bude mít ten, kdo dá první gól. A byli to bohužel hosté, kteří nakonec, dá se říct, vytěžili z minima maximum. Ani my jsme neměli nějaké extra šance, ale pár náznaků, ze kterých jsme mohli udeřit, jsme nedotáhli do konce. Určitě jsme nebyli horší, ale nemáme ani bod,“ uvedl trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann.

Jeho tým v tabulce klesl na desáté místo, ale má stále k dobru odložený zápas na půdě Tochovic. Za týden odcestují klatovští fotbalisté do Rokycan, kde změří síly s trápícím se domácím týmem (výkop je v sobotu 25. března v 15 hodin).

SK Klatovy 1898 - FK Slavoj Český Krumlov 0:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 25. Růžička, 58. Kabele. Rozhodčí: Lerch - Maiello, Šafránková. ŽK: 3:1 (53. Málek, 66. Lukeš, 88. F. Holík - 84. Beránek). Diváci: 132. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Marek, Janda (89. Barborka), Mészáros, Krejčiřík, Vacek (89. Berka), Holík, Brabec, Málek (63. Prančl), Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava FK Slavoj Český Krumlov: Beránek - Svoboda, Kuna, Kabele, Novák, Vonášek (85. Vaněk), Růžička (76. Tůma), Trmal, Kolář, Vávra (67. Strapek), Matuška. Trenér: Václav Domin.

