„V prvním poločase jsme měli hodně šancí, já tam sám jednou vysoko přestřelil branku. I ve druhé půli jsme si vypracovali dost příležitostí a jedna nám do branky naštěstí zapadla. Pak jsme dostali z jejich jediné šance gól a zbytečně si zápas zkomplikovali,“ hodnotil utkání autor vítězného gólu Jakub Brabec.

I ve druhé brance měl prsty neúnavný středopolař Prančl, který po hodině hry vyslal do úniku dobře hrajícího Brabce, jenž tváří v tvář plzeňskému brankáři nezaváhal. Hosté pak sice ještě díky Roubalovi a jeho pohotové dorážce snížili, ale na vítězství domácího výběru, který do zápasu nastoupil bez nemocného kapitána Milana Mészárose i kanonýra Antonína Presla, se již nic nezměnilo.

/FOTO, VIDEO/ Po třech bitvách v řadě, ve kterých nevyhráli a zaznamenali pouze jediný bod, si fotbalisté SK Klatovy 1898 mohli po zápase opět zazpívat vítězný chorál. V sobotním zápase 10. kola FORTUNA divize A proti plzeňské Doubravce dominovali a nebýt žalostné koncovky, ušetřili by nervy svých trenérů i fanoušků. I přesto však Klatovští svého soka porazili 2:1 a připsali si do tabulky cenné tři body.

