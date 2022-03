„Hosté se podle předpokladů soustředili na defenzivu, ale snažili se přecházet do brejků, které tahal zejména Lhotka. Nám chyběl větší pohyb, přizpůsobili jsme se soupeři. Vysvobodila nás standardka, po níž jsme vstřelili vedoucí branku, ta nás mohla uklidnit. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, nedali jsme soupeři tolik prostoru, vstřelili jsme další dva góly a měli jsme i další šance. Po přestávce se prosadili střídající hráči a dokázali, že si zaslouží hrát,“ mohl být spokojený přeštický kouč Stanislav Purkart.

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branky: 23. Vohrna, 72. Havel, 90. Kraml. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 1:3. Diváci: 126. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Böhm, Suchý (66. Vilček), Chocholoušek, Vohrna (66. Havel), Šmídl (46. Kraml), Skála, Přibáň, Štípek (80. Končal), Mudra. Trenér: Stanislav Purkart.

České Budějovice B – Mýto 3:1

„Prvních dvacet minut jsme totálně zaspali, soupeř šel do vedení a ještě pak kopal penaltu, kterou ovšem chytil gólman Vild. Ale pak jsme poznali, že se se soupeřem dá hrát, ve druhé půlce jsme začali hrát po zemi, Skopový dal krásný gól, z třiceti metrů trefil víko a sahali jsme po bodu. Jenže potom nám tam propadl jeden balon za obranu a domácí dali tři minuty před koncem na 2:1, to bylo hotovo. Pak ještě přidali třetí branku,“ zhodnotil smolné utkání Luděk Kopřiva, kouč Slavoje Mýto.

Poločas: 1:0. Branky: 9. Kladrubský, 87. Bečvář, 90. Hák – 85. Skopový. Rozhodčí: Zoufalý. ŽK: 1:1. Diváci: 150. Sestava Mýta: Vild – Vileta (46. Pecháček), Jiří Hereit, Růžička, Brudna, Buršík (46. Lávička), Martin Brož, Renza (88. Staněk), Patrovský, Daniel Skopový, Nový (46. Marek Brož). Trenér: Luděk Kopřiva.

Klatovy – Mariánské Lázně 3:2

„Pro oko diváka krásný zápas, vyšlo i počasí. Kluci dřeli od první do poslední minuty a v závěru se k nám přiklonilo štěstí. Ve druhém poločase jsme ale hráli dobře, soupeře zmáčkli a mohli jsme dát další dva tři góly,“ říkal trenér Klatov Michal Hoffmann, jehož tým v zápase kopal hned tři penalty. Zajíček obě proměnil, Janda nedal.

FORTUNA divize A (18. kolo): SK Klatovy 1898 (červení) - FC Viktoria Mariánské Lázně 3:2 (1:2).Zdroj: Jindřich Schovanec

Poločas: 1:2. Branky: 30. a 87. J. Zajíček (obě z penalty), 90+4. Lukeš – 15. a 40. z penalty Kapolka. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 4:4. Diváci: 160. Sestava Klatov: Novák – Aizner (66. Vacek), Šoul, M. Marek (62. Brabec), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Zajíček, Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Katovice- Rokycany 3:2

„Dvakrát jsme vedli, ale zápas jsme si nakonec prohráli úplně sami. Dělali jsme naivní chyby, dvakrát jsme inkasovali po standardní situaci. Nejvíc mě mrzí inkasovaný gól v poslední minutě prvního poločasu, měli jsme to uhrát lépe. V závěru jsme podle mého názoru měli kopat penaltu, ale rozhodčí asi neměl koule na to, aby nám ji pískl,“ láteřil trenér Rokycan Milan Dejmek, jehož mužstvo je na jaře bez bodu.

Poločas: 2:2. Branky: 27. a 55. Požárek, 45. Uher – 21. z penalty a 30. Ženíšek. Rozhodčí: Cichra. ŽK: 4:3. Diváci: 334. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Rybař (57. Čeliš), Jan Hereit, Procházka, Lehký (76. Stejskal), Vaščák (72. T. Zajíček), Janota (72. Laubr), Kramer, Holek, Ženíšek. Trenér: Milan Dejmek.

Doubravka – Hvězda Cheb 0:2

„Bylo to strašné. Ve druhém poločase jsme podali ostudný výkon, který jsem tady ještě nezažil,“ soptil trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí. „V první půli jsme přitom mohli vstřelit v klidu čtyři góly, ale v koncovce jsme byli lehkovážní. Jsem naštvaný,“ dodal.

Poločas: 0:0. Branky: 48. Kubinec, 53. Sláma. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Sestava Doubravky: Luhový – Novák (77. T. Křen), Trojanec, Roubal, Marek Patrovský, Světlík, Kalina, Krejčí, Česák (77. Uzlík), Paul (63. Fleissig), Rozboud. Trenér: Zbyněk Kočí.

Soběslav – Petřín Plzeň 1:2

„Oproti minulému zápasu nám chyběli někteří hráči, o to víc si vítězství vážím. Důležité bylo, že jsme na první gól soupeře dokázali hned reagovat a na konci poločasu přidali i druhou branku. Po změně stran už to nebyl moc pohledný fotbal, ale máme tři body, a to je hlavní,“ kvitoval trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:2. Branky: 15. Kutner – 16. Bílik, 45. Trojovský. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 2:4. Diváci: 156. Sestava Petřína: Edelmen – Bílik (66. Kotěšovec, 90+2. Fikrle), Lisý, Provod, Bednář (80. Škarda), Trojovský, P. Zajíček, Klich, Kohout, Jílek (46. Bendl), Gavrylovskyy (80. Krystl). Trenér: Radek Vodrážka.

