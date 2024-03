„Jediným pozitivem je, že jsme nehráli na umělce. Utkání se nám ovšem vůbec nepovedlo. Soupeř byl lepší, přímočařejší a zaslouženě zvítězil. Neměli jsme k dispozici úplně všechny kluky, ale na to se nechci vymlouvat. Trochu mi to teď zamotalo hlavu s ohledem na to, s jakou sestavou půjdeme do prvního jarního zápasu," svěřil se Deníku trenér fotbalového Petřína Radek Vodrážka.