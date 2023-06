/FOTOGALERIE/ Dokázali to, mise splněna. Fotbalisté SK Klatovy 1898 porazili v sobotním utkání 30. kola FORTUNA divize A pražskou Aritmu 3:1 a zachránili čtvrtou nejvyšší soutěž i pro příští ročník. Doma před slušnou diváckou návštěvou sice od 10. minuty prohrávali, ale do konce poločasu dokázali skóre otočit a po změně stran svoje vítězství pečetit. Klatovští fotbalisté v tabulce nakonec ještě přeskočili Komárov a skončili se ziskem čtyřiceti bodů na dvanáctém místě.

FORTUNA divize A, 30. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - SK Aritma Praha 3:1. | Foto: Jindřich Schovanec

„Všechno to z nás spadlo, a teď si to užijeme. Proti Aritmě to bylo hrozně těžké utkání, hlavně psychicky. Navíc jsme opět dostali první gól a vypadalo to s námi špatně. Naštěstí jsme ale dali dvě branky do poločasu a ve druhém dějství přidali třetí gól. Celá sezona se nám vůbec nepovedla, ale jsem šťastný, že jsme to s Aritmou zvládli a zachránili divizi v Klatovech," radoval se po zápase zkušený útočník Antonín Presl, nejlepší střelec týmu v letošní sezoně.

FORTUNA divize A, 30. kolo: SK Klatovy 1898 - SK Aritma Praha 3:1.Zdroj: Jindřich Schovanec

Kromě již dříve sestupujících Tochovic a Horní Břízy si v příští sezoně zahrají "jen" krajský přebor ještě Rokycany, které sice v derniéře letošního ročníku porazily doma Komárov 2:0, ale to jim k záchraně nakonec nestačilo.

SK Klatovy 1898 - SK Aritma Praha 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 18. Holík, 30. Presl z penalty, 62. Krejčiřík - 10. Novotný. Rozhodčí: Vnuk - Melichar, Zoufalý. ŽK: 4:1 (33. Vacek, 60. Marek, 68. Holík, 84. Lukeš - 81. Červený). Diváci: 280. Hřiště: Klatovy, tráva (Rozvoj). Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Presl (58. Hošek), Marek (90. Fiala), Janda, Mészáros, Krejčiřík (90. Partyngl), Vacek, Holík (68. Málek), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický. Sestava SK Aritma Praha: Roub - Hagino (68. Bedrna), Vožický (68. Kubr), Ielitro, Racocha, Mareš (68. Trenkwitz), Hořt, Rada, Novotný (68. Macháček), Jakoubek, Červený. Trenér: Ladislav Prošek.

