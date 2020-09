Západočeši určitě chtěli na hřišti, na kterém se před čtrnácti dny představily také konkurenční Přeštice (a zvítězily 7:0), bodovat a odjíždět domů s dobrou náladou. To se jim ale nakonec nepovedlo. Klatovy totiž nezvládly úvod zápasu a po dvou nepokrytých centrech z pravé strany prohrály 0:2.

Domácí vstoupili do utkání, které se hrálo za příjemného počasí, aktivněji. Vytvořili si územní převahu a donutili klatovského gólmana Nováka k několika dobrým zákrokům. Z první trefy se radovali v 18. minutě, kdy propadl dlouhý míč až k Davidu Soukupovi, jenž z bezprostřední blízkosti propálil Nováka. Druhý zásah Berounští přidali o sedm minut později, kdy se hlavou po standardní situaci prosadil nikým nekrytý David Počta – 2:0.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Klatovští borci se dlouho nemohli dostat do tempa, a to i díky zvláštnímu posuzování některých zákroků v podání hlavního sudího Miroslava Novotného, jenž evidentně neměl svůj den. Na to doplatil těsně před přestávkou útočník František Diviš, jenž po jednom takovém verdiktu poslal sudímu vulgární vzkaz. Výsledek? Červená karta a předčasný odchod do sprch.

Od té doby tempo a úroveň hry opadla, domácí však byli i nadále aktivnější, a i když se pošumavské družstvo snažilo, v oslabení to zkrátka nešlo. V závěru mohli ještě domácí skóre navýšit, ale nařízenou penaltu zneškodnil skvělý brankář Novák.

ČLU Beroun - SK Klatovy 1898 2:0 (2:0)

„Rozumím, že se někdy připískává domácím, ale tohle byl vrchol. To nemělo s fotbalem nic společného. Od začátku zápasu bylo jasné, jak to dopadne. Zbytečně nás to stálo čas a peníze za cestu. Kdyby nám řekli předem, jak to bude, nemuseli bychom tam jet a bylo by to férovější,“ mohl jen krčit rameny klatovský trenér Michal Hofmann.

Branky: 18. Soukup, 25. Počta. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (37. Diviš). Diváci: 211. Sestava Klatov: Novák – Aizner, Daněk (62. Marek), Krásný (72. Bošek), Janda, Mészáros (46. Partyngl), Diviš, Brabec (46. Krejčířík), Sojka, Lukeš, Prančl (46. Vacek). Trenér: Michal Hoffmann.