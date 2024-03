/FOTOGALERIE, OHLAS/ První domácí utkání druhé poloviny sezony fotbalistům divizního SK Klatovy 1898 nevyšlo. Svěřenci trenéra Matěje Spěváčka se v sobotním zápase 18. kola s favorizovaným Baníkem Sokolov sice ujali vedení, ale hosté dokázali skóre otočit a získali tři body za vítězství 3:1. Výsledek je naprosto stejný jako v podzimním vzájemném měření sil v Karlovarském kraji.

FORTUNA divize A, 18. kolo: SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FK Baník Sokolov 1:3 (1:1). | Foto: Jindřich Schovanec

Skóre utkání otevřel už v 17. minutě zkušený Martin Janda, jenž proměnil nařízenou penaltu. Gólmana Švihoříka překonal bezpečnou placírkou k pravé tyči. Sokolovští ovšem stačili ještě do konce prvního poločasu vyrovnat, a to díky zásahu Kryštofa Kýčka. A když dvanáct minut po změně stran napodobil svého spoluhráče Dominik Kubinec, Baník rázem vedl. Domácím fotbalistům nelze upřít snaha, ale na zvrat již neměli síly. Naopak v závěru po vlastním gólu Jana Vaňka inkasovali potřetí a ze hřiště odcházeli s pochmurnou náladou.

„Myslím si, že v prvním poločase jsme byli dobře připravení, a soupeře, který herně patří k tomu nejlepšímu v soutěži, jsme do šancí příliš nepouštěli a ujali se vedení. Bohužel jsme na konci prvního poločasu inkasovali, čímž jsme Sokolov vrátili zpátky do hry. Ve druhé půli jsme byli slabí směrem dopředu, naopak brzy inkasovali podruhé. V závěru jsme si ještě po kontru dali vlastní branku. Jsme zklamaní. Myslím si, že Sokolov to s námi neměl jednoduché a na bodík jsme doma měli," uvedl trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček.

V příštím divizním kole jedou Západočeši na jih republiky - konkrétně do Českého Krumlova, kde je čeká souboj s posledním týmem tabulky. Ten ovšem o víkendu překvapil, když remizoval na půdě pražské Aritmy (0:0). Utkání dvou sestupem ohrožených celků začíná v sobotu 23. března v 10.15 hodin.

SK Klatovy 1898 - FK Baník Sokolov 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 17. Janda z penalty - 40. Kýček, 57. Kubinec, 90+2. Jan Vaněk vlastní. Rozhodčí: Žurek - Izugrafov, Lepič. ŽK: 5:1 (58. Ferko, 68. Vacek, 71. Janda, 85. Lukeš, 90+1. Mészáros - 65. Štůla). Diváci: 189. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Janda, Mészáros, O. Mareš (61. Král), Prokop, Vacek (74. Jan Vaněk), Holík (83. Lávička), Přibáň, Lukeš, Brož (83. Tomáš Vaněk). Trenér: Matěj Spěváček. Sestava FK Baník Sokolov: Švihořík - Čížek, Kabantsov, Krlička, Kýček, Štůla, Macák (46. Mikleš, 90. Schulz), Rmoutil (78. Anděl), Zázrivec (46. T. Holík), Kubinec, Václavík. Trenér: Miloslav Janovský.

