/FOTOGALERIE, OHLASY/ Nevyšlo to, bohužel. Fotbalisté SK Klatovy 1898 jako již poněkolikáté v probíhající sezoně prospali začátek a kvůli tomu nestačili v sobotním utkání 7. kola FORTUNA divize A na domácí Hořovice, jimž podlehli 1:3. „Pořád se to opakuje. Musíme se na ty úvody zápasů vážně zaměřit," pokyvoval malou chvíli po skončení duelu zklamaný trenér klatovského týmu Matěj Spěváček.

FORTUNA divize, skupina A, 7. kolo: SK Hořovice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 3:1 (2:1). | Foto: Deník/Martin Mangl

Jeho mančaft v prvním poločase sobotní konfrontace v Hořovicích tahal za kratší konec provazu. Domácí byli aktivnější a odměnou jim byla brzká branka z kopačky kapitána Jiřího Mareše, jenž po faulu proměnil nařízenou penaltu.

Ve 34. minutě bylo ještě hůř, když Hořovice využily zaváhání v rozehrávce Klatov a mladíček Buben přidal umístěnou střelou k tyči druhou branku. „Máme s tím problém v každém zápase, kdy první poločasy prospáváme a potom to horko těžko doháníme," posteskl si klatovský lodivod Matěj Spěváček.

O malou chvíli později ovšem hosté vykřesali jiskřičku naděje a snížili. Volný přímý kop po nedovoleném zákroku na vlastní osobu zužitkoval parádním obstřelem za hranicí velkého pokutového území univerzál Michal Lukeš.

FORTUNA divize, skupina A, 7. kolo: SK Hořovice - SK Klatovy 1898 3:1 (2:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ve druhém dějství klatovští fotbalisté zlepšili svoji hru i pohyb, častěji drželi míč na svých kopačkách a opticky byli herně lepší než domácí. Jenomže jejich tlak byl spíš jen po vápno, příliš šancí si nevytvořili. A byly to naopak Hořovice, které po hraniční situaci ohledně ofsajdu přidaly v závěru střídajícím Filipem Čapkem třetí a uklidňující branku. Vítězství si už ani v nervózním závěru, kdy emoce doslova tekly proudem, vzít nenechaly.

Karetní mariáš v posledních třiceti minutách, emoce stříkaly

„Rozhodl první poločas a jeho úvod. Soupeř, který byl velmi kvalitní, si to bohužel nenechal vzít. My jsme se ve druhé půli zlepšili, mezihra v určitých pasážích vypadala velmi slušně, ale žádnou pořádnou šanci na to, abychom srovnali, jsme si bohužel nevytvořili," pokrčil Spěváček rameny. „V závěru, kdy jsme to otevřeli, čekaly Hořovice na brejky a jeden z nich proměnily a pečetily svoji výhru," doplnil k fotbalové části zápasu.

FORTUNA divize, skupina A, 7. kolo: SK Hořovice - SK Klatovy 1898 3:1 (2:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zápas se zejména ve druhém poločase nesl v nervózním duchu. Hlavní rozhodčí duelu Tomáš Vychodil rozdal celkem deset žlutých a jednu červenou kartu. Vůbec první kartu ale tasil ze své kapsičky až v 60. minutě.

„Věděli jsme, že Hořovice dohrávají všechno, nepřemýšlejí nad tím, kdo je kdo, ale my místo toho, abychom se na to připravili, tak to šlo v některých chvílích z obou stran už za hranici," měl jasno Spěváček. „Ale kdyby rozhodčí vytáhl kartu dřív, nemuselo by se to potom tolik hrotit," myslí si klatovský trenér.

Toho mrzela nejen zbytečná penalta hořovického týmu, ale také podobná (a neodpískaná) situace na druhé straně po zvláštním zákroku na pronikajícího Michala Lukeše. „Byla to de facto stejná situace, ve stejném místě, ale rozhodčí pokutový kop neodpískal. Kdyby byla penalta, a my ji dali, mohlo se to vyvíjet ještě trošičku jinak, ale bohužel…," procedil smutný Spěváček.

SK Hořovice - SK Klatovy 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 12. Jiří Mareš z penalty, 34. Buben, 83. Čapek - 36. Lukeš. Rozhodčí: Vychodil - Tupý, Novotný. ŽK: 4:6 (76. Čapek, 87. Puchmertl, 89. Smetana, 90. Jiří Mareš - 60. Janda, 60. Velfl, 64. Prokop, 84. Janota, 88. Holík, 89. Ondřej Mareš). ČK: 0:1 (88. Málek). Diváci: 180. Sestava SK Hořovice: Beran - Smetana, Hlídek, Puchmertl, Kuška, Jiří Mareš, Wacker, Landa (90. Kalina), Buben (56. Vokůrka), Bělohlávek (81. Kos), Bašík (46. Čapek). Trenér: Ivan Pihávek. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Janota, Málek (46. Vacek), Ferko, Lávička (81. Vaněk), Janda, Mészáros, Prokop (65. Presl), Holík (81. Vaněk), Velfl, Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

