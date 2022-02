Ten je zároveň rád, že ačkoliv se jedná pouze o přípravu, jeho svěřenci hodili za hlavu předchozí nepovedené utkání na půdě béčka Plzně, kde prohráli se třetiligovou Viktorií jednoznačně 1:6 a vrátili se zpět na vítěznou vlnu.

Klatovští fotbalisté (na archivním snímku hráči v červených dresech) deklasovali Holýšov (modří) jednoznačně 10:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Šéf klatovské mašiny po Holýšovu navíc chválil čtyřgólového střelce Jana Zajíčka, který se v přípravě na jaro trefil už devětkrát a pokračuje v bravurních výkonech z mistrovského podzimu, ale kvitoval i návrat zkušeného Antonína Presla. „Na tréninku mu vypadlo rameno, ale jsem rád, jak rychle se během čtrnácti dní dal do kupy. Navíc proti Holýšovu vstřelil dvě krásné branky z přímého kopu,“ liboval si pětačtyřicetiletý kormidelník.

Pak se rozpovídal také o dvou nových akvizicích. Nejprve si do úst vzal devatenáctiletého obránce Matěje Šoula, který kádr posílil v lednu z béčka Viktorie Plzeň. „Drak, jak mu tady kluci říkají, se zatím jeví výborně. Je to úplně jiný typ obránce než byl Lukáš Rajtmajer, který odešel do Příbrami. Ten těžil ze své výšky, naopak Matěj je rychlý a dynamický. Tohle potřebujeme," říká Hoffmann na adresu svého nového beka.

Záhy jej ale trochu pokáral. Za co? Za to, že se gólově neprosadil. „Proti Holýšovu nedal penaltu. Já na ni určil Tondu Presla, ale kluci asi chtěli něco do kasy. Jelikož se jedná o přípravu, tak to, že ji nedal, beru. Ale kdyby se tohle stalo v zápase o body, bylo by zle,“ smál se trenér Hoffmann.

Ten dal v sobotním utkání šanci také Milanu Denkovi, jenž do města pod Černou věží přišel teprve minulý týden ze Sparty Radkovice. Odchovanec strážovského fotbalu dostal na hřišti přibližně půl hodinku. „Nezklamal mě a myslím, že i on byl celkem spokojený,“ byl rád kouč Klatov.

Jeho týmu do začátku jara zbývá už jenom necelý měsíc. O místo v divizním kádru se rvou úplně všichni. „Jelikož trénujeme áčko a béčko dohromady, dáváme v přípravě šanci všem. Je to jen na hráčích, jak to celé uchopí a kdo nastoupí v prvním jarním kole na hřišti Českých Budějovic. Tam ale určitě pojedou ti nejlepší," dodává Hoffmann.

