Družstvo z Pošumaví cestovalo do Domažlic, kde na tamní umělé trávě změřilo síly s třetiligovou Jiskrou. Svěřenci klatovského trenéra Michala Hoffmanna na favorita nestačili a prohráli vysoko 2:6. O výsledek ale tentokrát vůbec nešlo.

„V pátek jsme při prvním tréninku jenom běhali a hned v sobotu hráli zápas s týmem, který už je v přípravě přece jen o kus dál. My teprve začínáme, někteří kluci viděli míč po dvou měsících. Výsledek je sice trošku horší, ale utkání rozhodně splnilo to, co mělo,“ pochvaloval si trenér Michal Hoffmann, který ve svém týmu přivítal několik nových tváří, včetně několika dorostenců.

„První poločas odehrál Karel Šmejkal, který k nám přišel právě z Domažlic. Slibujeme si od něj hlavně góly. K Fandovi Divišovi, který dal na podzim jedenáct branek, jsme totiž někoho nutně potřebovali. Uvidíme, jak si kluci sednou, ale Karel je dost zkušený hráč, takže by to pro něj neměl být velký problém,“ uvažuje kouč Klatov.

Ten byl spokojený i s výkonem mladých hráčů. „Do přípravy se zapojili tři nebo čtyři kluci z dorostu, kteří po skončení této sezony přecházejí do mužů. Všichni odehráli dobrý zápas, Martin Hejduk dal ze standardní situace dokonce gól. V zápase jsem s nimi byl velmi spokojený,“ uvedl Hoffmann.

Další posilou klatovského týmu je brankář Novák, jenž do Klatov přišel z Plzně. „Zatím nám chybí gólman Rojík, který je na testech v Hostouni u Kladna. Sleduje ho i Vyšehrad, takže nevíme, jestli bude pro jaro k dispozici,“ vysvětlil Hoffmann. Tým naopak definitivně opustil Tomáš Nekola, který se vrátil zpátky do Žákavy.

Další přípravné utkání hrají Klatovy v neděli v Plzni na Doubravce proti Rapidu. „Celkem máme v plánu osm přípravných duelů, včetně soustředění v Plánici,“ přiblížil jízdní řád zimní přípravy kouč Klatov, který prozradil také věci, na kterých chce s týmem pracovat. „Když jsem před půl rokem přišel do Klatov, řekl jsem klukům svou vizi. Chceme se zaměřit na tlak na balonu, presink, nebo zkracování hřiště. Po fyzické stránce je to sice náročnější, ale hráči pochopili, že to může fungovat,“ uzavřel trenér.