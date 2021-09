Dopomohla k tomu i víkendová výhra na půdě Berouna, kde se klatovským fotbalistům dlouhodobě nedaří. Jenže každá série jednou končí a teď pošumavský tým trenéra Hoffmanna zvítězil ve Středočeském kraji 2:0.

„Beroun. To pro nás byla taková zakletá půda, takže jsem moc rád, že jsme to teď zvládli a vyhráli. Myslím si, že tentokrát rozhodla naše morálka. Všichni kluci věděli, že chtějí vyhrát, a za tím si šli,“ nechal se slyšet Martin Janda, fotbalista Klatov.

Srdce klatovského týmu Martin Janda se vrací k víkendovému zápasu v Berouně, kde jeho mužstvo vyhrálo 2:0.Zdroj: Jindřich Schovanec

Klatovy poslal do vedení v poslední minutě první půle Antonín Presl. Pak ale nastala komplikace. Po druhé žluté kartě se musel na začátku druhého dějství předčasně pakovat do sprch druhý z klatovských Antonínů – dvaačtyřicetiletý Prančl.

Martin Janda však přesto věřil, že jeho tým dokáže i v početní nevýhodě uspět. „Vždycky si musíte věřit, jinak by to měl soupeř o poznání jednodušší. Byli jsme celý zápas fotbalovější a v tu dobu jsem si říkal, že když ubráníme standardky, budeme úspěšní,“ svěřil se.

I když se Klatovy po pěti kolech hřejí na druhém místě tabulky, ve městě pod Černou věží se už dívají na další zápas. „Dvanáct bodů z úvodních pěti kol asi nikdo z nás nečekal. Na tabulku je teď krásný pohled, já to ale mám tak, že nejdůležitější je vždycky ten aktuální zápas. S jídlem roste chuť a doufám, že nás to neuspokojí a budeme se vézt dál na vítězné vlně,“ přeje si Martin Janda.

O to víc ho mrzí neúspěch ve třetím kole na hřišti Mariánských Lázní, kde jeho tým nezvládl posledních deset minut, ve kterých třikrát inkasoval a nakonec padl 1:4. „Samozřejmě, že nás tento zápas moc mrzí. Neubránili jsme dvě standardky soupeře, kdy nám tam zakončoval hráč úplně sám. To je obrovská chyba, ještě když máte plno času se zorganizovat. Ale já myslím, že jsme se z toho poučili a v dalších dvou zápasech už se to neopakovalo. Takže všechno zlé je pro něco dobré,“ tvrdí fotbalista.

Ale teď ještě chvíli zpět do Berouna: dvě branky tam vstřelil navrátilec Antonín Presl, který do Klatov přišel před sezonou z Písku. Celkově si zkušený forvard v úvodních pěti zápasech připsal do svých osobních statistik už čtyři branky. Teď pohřbil naděje Berouna…

„Jeho přínos je obrovský. V kabině i na hřišti. Mladí kluci mají štěstí, že je tady a můžou se od něj hodně naučit. Branky se od něj asi čekaly, ale já jeho přínos vidím i v organizaci hry nebo také v defenzivní činnosti, kdy pomáhá při obranných standardkách,“ chválí svého spoluhráče Martin Janda.

Vítězství v Berouně je teď už ale definitivně zapomenuto. Klatovy se připravují na sobotní domácí utkání s trápícími se Sedlčany. „Zase to bude hodně o nás. Doma cítíme sílu a velkou podporu našich fanoušků. Bude záležet na tom, jakým způsobem k zápasu přistoupíme, ať už jako jednotlivci nebo celý tým. Věřím, že si připíšeme vítězství, i když Sedlčany určitě nebudou snadným soupeřem,“ dodává zkušený fotbalista divizních Klatov.