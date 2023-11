Špatnou podzimní část sezony zakončili fotbalisté Klatov porážkou. Svěřenci trenéra Matěje Spěváčka nestačili v sobotním zápase 15. kola FORTUNA divize A na domácí Aritmu Praha, které podlehli na její půdě 2:4. Domácí favorit o osudu utkání rozhodl mezi 20. a 49. minutou, ve které dal čtyři branky. Západočeši pak sice ožili, vytvořili si územní převahu, dvakrát gólově udeřili, ale na víc už neměli čas ani síly.

FORTUNA divize A, 15. kolo: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalisté v červených dresech) 4:2 (3:0). | Foto: Deník/Martin Mangl

Přitom do dvacáté minuty to bylo na dobře připraveném trávníku v pražských Vokovicích nedaleko zastávky metra Nádraží Veleslavín vyrovnané utkání. A první vážnější příležitost měli dokonce hosté, ale jeden z dobíhajícím obránců famózním zákrokem ve skluzu srazil míč na roh. Ve 20. minutě se Aritma ujala vedení, když se po standardní situaci odrazil míč k jednadvacetiletému Alexi Thomasi Trenkwitzovi, a ten před gólmanem nezaváhal - 1:0.

O dvě minuty později bylo v domácím táboře ještě veseleji, když se do balonu opřel z dálky David Macháček a nádhernou střelou levačkou vymetl šibenici Valešovy svatyně. Celá pavoučí rodina rázem hledá nové bydlení. Značka: spěchá. První polovinu zápasu pak uzavřel z rohového kopu Štěpán Dostál, jenž hlavičkou usměrnil míč za záda gólmana Klatov a zvýšil vedení už na 3:0.

FORTUNA divize A, 15. kolo: SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 4:2 (3:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Přijde mi, že všem mančaftům v této soutěži proti nám stačí hrát prvních dvacet třicet minut na to, aby ten výsledek byl pro ně ve finále pozitivní. Opakovaně bohužel nezvládáme první půle, což se stalo i teď na Aritmě," soukal ze sebe po zápase viditelně zklamaný trenér Klatov Matěj Spěváček.

Aritma zachytila také nástup do druhé půle, kdy po rychlé akci zvýšila zásluhou Trenkwitze ve 49. minutě už na 4:0. Hosté se zlobili kvůli ofsajdu, který ale pomezní rozhodčí neodmával. Nutno podotknout, že podle záznamu se o postavení mimo hru střílejícího hráče nejspíš asi jednalo.

Hosty z města karafiátů probudilo až čtyřgólové manko

Pak začali hrát po půl hodinové odmlce i hosté. A hned dokázali snížit. V 55. minutě se po standardní situaci dostal u brány míč ke kapitánovi Milanu Mészárosovi, jenž důrazem doklepl kuličku do sítě. O deset minut později se Klatovy prosadily podruhé, konkrétně střídající Ondřej Mareš, jenž využil zaváhání jednoho z bránících hráčů Aritmy a snížil na rozdíl dvou branek.

Ve zbytku utkání měly herně Klatovy poněkud překvapivě navrch, často držely míč na svých kopačkách, ale do vyložených šancí se nedostávaly. Aritma poctivě bránila a dostávala se do mnoha rychlých protiútoků, ze kterých ale nebezpečná nebyla. Ale stačilo ji to, získala tři body za výhru 4:2.

„Hned na začátku druhého poločasu jsme dostali čtvrtý gól, ale ten nás naštěstí nerozházel a zlepšili jsme se. Byť Aritma asi i polevila, protože věděla, že za stavu 4:0 se nám kam hnát," připustil trenér Klatov. „My jsme prostřídali sestavu, malinko i rozestavení, byli najednou jsme aktivnější, ale bohužel nemáme tak silný, kvalitní a mentálně vyspělý kádr, abychom dokázali zápasy otáčet. A to nemluvím jen o utkání na Aritmě," přiznal Matěj Spěváček.

Klatovský trenér Matěj Spěváček při utkání na Aritmě.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Ten opět poukázal na důležitost standardních situací, ve kterých domácí Aritma v prvním poločase dvakrát udeřila. „Do zápasu jsme šli s nějakým plánem, ale opět jsme doplatili na nedůraz při standardkách. Když je kope soupeř, každý útočící hráč je aktivní a hladový, zatímco nám chybí obětavost, a to, že se o míč někdo porve. Standardky nás opět srazily, naopak soupeř si jimi pomohl a dostal se do hry," uvedl klatovský trenér Matěj Spěváček.

Jeho tým přezimuje nejlépe na čtrnácté, tedy sestupové příčce. Pokud v páteční dohrávce (17. listopadu) vyhraje Tachov na Petříně, bude dokonce patnáctý. A bude muset v dlouhé zimní přestávce pořádně zabrat a potrénovat, aby v jarní polovině sezony odvrátil sestup. Ale podobné starosti čekají ve vyrovnaném suterénu tabulky i další celky. Bude to zkrátka nemilosrdný a dlouhý boj…

SK Aritma Praha - SK Klatovy 1898 4:2

Poločas: 3:0. Branky: 20. a 49. Trenkwitz, 22. Macháček, 37. Dostál - 55. Mészáros, 65. O. Mareš. Rozhodčí: Novotný - Panský, Kotalík. ŽK: 0:3 (14. Mészáros, 31. Ferko, 53. Presl). Diváci: 100. Hřiště: Aritma, tráva. Sestava SK Aritma Praha: Roub - Kolínek, Červený (70. Kubr), Komárek, Macháček (70. A. Novotný), Mareš, Ielitro, Trenkwitz, Dostál, Hodík. Trenér: Ladislav Prošek. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Málek (46. O. Mareš), Ferko (63. Lávička), Presl, Janda (63. J. Mareš), Mészáros, Krejčiřík (46. Janota), Prokop, Holík, Velfl (72. Vaněk), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

