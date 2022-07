Michal Lukeš v zápase proti béčku Domažlic.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Michale, váš trenér Hoffmann byl spokojený s výkonem týmu v prvním dějství. Druhá půle se mu už nelíbila. Byl to skutečně zápas dvou rozdílných poločasů?

Asi jo. Nám chybělo ještě několik hráčů ze základní sestavy i širšího kádru. Výsledek i hra v první půli se dá ale hodnotit kladně.

K vítězství jste pomohl hattrickem, jste spokojený se svým výkonem? Cítíte, že po odchodu Jana Zajíčka to budete právě vy s Antonínem Preslem, kteří byste měli táhnout tým střelecky?

První poločas byl z mojí strany nad očekávání, ale druhá půle se odehrávala v takovém exhibičním módu, za což bych se pokáral. Určitě patřím mezi nejzkušenější hráče týmu a jsem si vědom, že i ode mě se góly očekávají. Ale takhle to mám vlastně každou sezonu. Budeme tak doufat, že opět vystřelí nahoru některý z našich mladíků, kteří na to mají předpoklady. Je to jen na nich.

Sezonu jste končili téměř až na konci června, pauza tedy nebyla příliš dlouhá. Jak jste si od fotbalu odpočinul?

Hned po konci loňské sezony jsem s přítelkyní odjel na dovolenou k moři. To jsme si moc užili a odpočinuli. Zhruba dva dny po návratu jsem ale už měl nutkání něco dělat, protože já osobně nevydržím nebýt dlouho aktivní. Takže jsem začal jezdit na kole a par výběhů před přípravou jsem si naordinoval sám.

Ačkoliv byla pauza letos opravdu velmi krátká, těšil jste se už na přípravu?

Popravdě bych nějaký den bez fotbalu ještě zvládl, ale uvědomuji si, že není moc času, a že laťku mám nasazenou hodně vysoko. Není čas ztrácet čas.

Divizní skupina A prošla výraznou obměnou. Na který souboj s týmem, který je teď v této soutěži nový, se už nyní nejvíc těšíte?

Asi možná právě na béčko Domažlic. Je to takové menší derby, kluci jsou namotivování. Věřím, že v soutěži to s nimi bude dobrý zápas. Ale třeba absolutně netuším, co mám očekávat od Horní Břízy, která v kraji skončila třetí a do divize postoupila vlastně až později. Každopádně se už moc těším, že po třech letech zažijeme nějaké změny.

