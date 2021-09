„Vedli jsme 2:0, pak jsem se trošku bál Csaplárovy pasti, ale nakonec Zajda dokázal vyrovnat. Měli jsme tam ještě šanci skórovat počtvrté, na druhou stranu jsme přežili v nastavení dvě velké příležitosti Petřína. S bodem jsme spokojení, remíza je zasloužená. Ale hlavně to byl krásný fotbal, který se musel divákům zkrátka líbit,“ řekl po zápase trenér klatovského týmu Michal Hoffmann.

V druhém táboře naopak panovaly rozporuplné pocity. „Po špatné první půli bychom bod brali, ale protože jsme zápas v průběhu druhé půle otočili, je to pro nás možná i ztráta. Zkrátka, dnes jsme mohli vyhrát, ale i prohrát, remíza je nakonec asi spravedlivá,“ uznal trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 2:0. Branky: 2. a 76. J. Zajíček, 32. Lukeš – 64. Kohout, 48. Provod, 70. z PK Bednář. Rozhodčí: Paták. ŽK: 4:3. Diváci: 235. Sestava Klatov: Valeš – Rajtmajer, M. Marek (65. Prančl), Janda, Mészáros, Krejčiřík, J. Zajíček (89. Daněk), Vacek, Brabec (79. L. Marek), Sojka, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Petřína: Suchý – P. Zajíček (46. Vodrážka, 90. Štefl), Kohout, Klich, Lisý, Šimáně, Vinkler, Demeter (73. Jílek), Provod (87. Voves), Fikrle (46. Zoubek), Bednář. Trenér: Radek Vodrážka.

Zdroj: tvcom.cz

Přeštice – Doubravka 2:2

„Potýkali jsme s nějakou virózou v týdnu, ale nečekal jsem, že se to na nás může tak projevit. První poločas byl z naší strany ještě dobrý, po pauze tomu však chyběl pohyb a lepší organizace. My jsme před koncem ještě nastřelili břevno, bohužel pak jsme inkasovali. Je to pro nás ztráta,“ smutnil kouč Přeštic Stanislav Purkart.

Získaný bod naopak potěšil hostující tábor. „Zatímco proti Lomu jsme bod ztratili, teď jsme ho získali. Především po přestávce jsme hráli dobře a aspoň remízu jsme si zasloužili. Jsem také rád, že to tam začalo padat Roubimu v posledních zápasech,“ měl radost Zbyněk Kočí ze svého střelce.

Poločas: 2:1. Branky: 8. Mudra, 38. vl. Novák – 21. a 89. Roubal. Rozhodčí: Fencl. ŽK: 1:3. Diváci: 112. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Suchý, Chocholoušek, Končal (71. Vohrna), Skála, Štípek (75. Papež), Mudra (66. Vilček), Arzberger (71. Kraml), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart. Sestava Doubravky: Janiš – Uzlík (76. Fleissig), Krejčí, Novák, Rozboud, Trojanec, Künstner, Šural (56. Ungr), Roubal, Marek Patrovský, Řehoř. Trenér: Zbyněk Kočí.

Rokycany – Beroun 1:0

„Tři body jsme potřebovali jako sůl. V první půli jsme hráli dobře, ale ze čtyř vyložených šancí jsme proměnili jen jednu. Po pauze se dění na hřišti obrátilo. Beroun byl lepší a my jsme se začali bát o výsledek. Dan Houdek nás ale podržel a my jsme to nějakým způsobem umlátili, utloukli k vítězství,“ řekl upřímně. rokycanský lodivod Milan Dejmek.

Poločas: 1:0. Branka: 27. Černý. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 3:1. Diváci: 130. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Koranda (90. Holek), T. Zajíček, Procházka, Černý (90. Lang), Plzák (75. Janota), Kramer, Ženíšek (82. Stejskal). Trenér: Milan Dejmek.

Mýto – Hořovice 5:1

„Celý zápas jsme měli ve své režii. Škoda jen inkasované branky, kdy jsme nepohlídali po rohu hostujícího hráče. Brzy jsme ale srovnali a měli jsme navrch. Po minulém zápase jsme byli poměrně kritičtí směrem k hráčům a jsem rád, že si to vzali k srdci. Za tento zápas si zaslouží pochvalu,“ těšilo kouče Mýta Luboše Vašicu.

Poločas: 2:1. Branky: 17. z PK a 50. z PK Frizoni, 20. a 59. Vileta, 61. Skopový – 14. Kuška. Rozhodčí: Cichra. ŽK: 1:2. Diváci: 234. Sestava Mýta: Vild – Marek Brož (73. Martin Brož), Grambal, Jiří Hereit, Vileta (78. Nedvěd), Lávička (58. M. Nový), Skopový, Renza, Frizoni (73. Pecháček), Martin Patrovský, Jánský (58. Buršík). Trenér: Luboš Vašica.

Ostatní výsledky 8. kola: M. Lázně – Sedlčany 2:2 (1:0, 24. a 73. Holub – 61. D. Krůta, 75. Lípa), Č. Budějovice B – J. Hradec 7:0 (5:0, 18. Bouguetouta, 20. Malecha, 28. a 45. Němeček, 45+3. Bízek, 57. Valenta, 62. Polanský), Katovice – Cheb 3:0 (1:0, 32. z PK, 58. a 64. Kadula), Lom – Soběslav 3:1 (2:0, 10. Novák, 29. Neužil, 90. Bosnyak – 53. Kutner).