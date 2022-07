Družina trenéra Michala Hoffmanna bez trojice Vacka, Šoula a kapitána Milana Mészárose, a také bez elitního kanonýra Jana Zajíčka, nejlepšího střelce loňského ročníku FORTUNA divize A, který odešel do vyšší soutěže, porazila na domácím Rozvoji béčko Jiskry Domažlice, nováčka divize, jasně 5:1.

OBRAZEM: Klatovy na úvod přípravy sfoukly Jiskru, univerzál Lukeš dal hattrick

Trenéra Hoffmann byl celkově spokojený, ale upozornil na rozdílnost obrazu hry v obou poločasech. „S hrou v první půli jsem byl určitě spokojený. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Po změně stran se mi to ale už vůbec nelíbilo a musím uznat, že kdyby měly Domažlice větší kvalitu a zkušenost v řešení útočných akcí, mohl být konečný výsledek nakonec úplně jiný,“ uznal klatovský kormidelník.

Letní příprava: SK Klatovy 1898 (červení) - TJ Jiskra Domažlice B (hráči v modrých dresech) 5:1.Zdroj: TJ Jiskra Domažlice/Jiří Pojar

Své si k zápasu pro klubový web chodského celku řekl také Hoffmannův protějšek na lavičce Jiskry Pavel Javorský. „V první řadě bych chtěl vyzdvihnout trenéra Hoffmanna, který v Klatovech udělal obrovský kus práce. Má v družstvu zkušené hráče, které doplnil o mladé kluky a přesně v tomhle je jeho práce nesmírně vidět,“ chválil Javorský svého trenérského kolegu.

„Co se týče samotného zápasu, jsem rád, že jsme takové utkání odehráli. Musím sportovně uznat, že Klatovy byly po celou dobu zápasu lepším týmem, na druhou stranu, i my jsme si vytvořili čtyři tutové příležitosti, které jsme mohli proměnit. Když to shrnu, domácí hráli dospělý fotbal, zatímco my tak trošku dorostenecký. Je vidět, že skok mezi krajským přeborem a divizí je obrovský a nás čeká hodně práce,“ dodává Pavel Javorský, trenér TJ Jiskra Domažlice B.

Hory Matky Boží pořádají turnaj v malé kopané. Přijďte si zahrát nebo se podívat