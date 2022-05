„Z výsledku jsem dost zklamaný, na Doubravku osobně jezdím velmi rád a v sobotu jsme si tam jeli pro tři body. Myslím si, že první poločas byl z naší strany velice dobrý. Bohužel se nám ale těžce nepovedla druhá polovina, a tak odjíždíme z Plzně podruhé během dvou týdnů bodově úplně naprázdno,“ posteskl si mladý klatovský fotbalista Jakub Brabec, jenž se do velké příležitosti dostal už po třiceti vteřinách hry.

Fotbalista Jakub Brabec (na archivním snímku z utkání v Sedlčany úplně vlevo) byl po zápase svých Klatov na hřišti plzeňské Doubravky zklamaný.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Takhle rychle jsem se do šance asi ještě nikdy nedostal. V první fázi jsem uklouzl já, ale také obránce, který mě hlídal. Následně jsem se dostal ke střele, kterou mi bek zblokoval na roh. Asi více mě ovšem mrzí situace ke konci utkání, kdy jsem ještě za stavu 3:2 pro domácí mužstvo trefil míč na zadní tyč a nechybělo moc, aby to skončilo v bráně,“ pokrčil rameny rychlonohý borec.

Celé utkání ale nabídlo nezaujatému fanouškovi pohledný zápas s mnoha šancemi na obou stranách. „S tím rozhodně souhlasím. Myslím si, že pro oko diváka to byl zajímavý zápas,“ uznal Jakub Brabec.

V prvním poločase se dvakrát prosadil ostrostřelec Jan Zajíček, jenž se v letošní sezoně dostal už na jednadvacet přesných zásahů. Klatovy díky němu vedly 2:1 a do druhé půle o poznání vstupovaly klidnější než Doubravka…

„V kabině jsme si říkali, že si musíme dávat pozor hlavně na dlouhé balony za obranu, které nám poslední dobou dělají problém, a také v zápase na Doubravce tomu nebylo jinak. Chtěli jsme jít do druhé půle s tím, že chceme pokračovat v aktivní hře, ale to se nám bohužel nepovedlo,“ utrousil zklamaně.

Krátce po obrátce totiž svým druhým gólem v zápase srovnal mladíček Uzlík a tentýž hráč znovu udeřil po hodině hry, když zkompletoval hattrick a poslal plzeňský tým do těsného vedení. „Soupeř po poločase hodně zhustil střed hřiště, přes který se nám v první půli dařilo tvořit hru. My jsme se tomu vůbec nedokázali přizpůsobit a bohužel jsme se pak už nedostávali do šancí,“ nechápal Jakub Brabec. Pak přiznal, že týmu ve druhém dějství možná trochu došly síly. I proto žádný závěrečný nápor nepřišel.

„I to je možné. V posledních týdnech se hodně oteplilo a v závěrečných minutách je to pak hodně znát. Ale na to se vymlouvat nemůžeme, měli jsme si výsledek minimálně pohlídat,“ má jasno klatovský 22letý křídelník.

Šanci na reparát má jeho družstvo už v sobotu proti jihočeské Soběslavi, kterou parta trenéra Michala Hoffmanna přivítá od 17 hodin na domácím Rozvoji.

„Pro nás ani tato porážka nic nemění. Chceme se pohybovat v tabulce co nejvýše a ještě chceme zabojovat o druhé místo. Cílem jsou samozřejmě tři body, obzvlášť na domácím hřišti,“ dodává Jakub Brabec odhodlaně.

