„Bylo to hodně otevřené utkání, ve kterém dominovali oba gólmani. Klidně to mohlo skončit 6:6, nebo 7:6 a nikdo by nemohl nic říct. Ve druhém poločase jsme šli snad pětkrát sami na branku, ale nedali jsme. Nabízí se teď otázka, z kolika procent to bylo genialitou brankáře Houdka v brance Rokycan, nebo z nemohoucnosti našich hráčů. V závěru jsme zase měli štěstí, když jsme vykopávali míč z brankové čáry. Bylo to asi remízový zápas, ze kterého jsme odcházeli šťastnější," uvedl trenér plzeňské Doubravky Zbyněk Kočí.