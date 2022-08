„Je to tak, první utkání jsme si představovali jinak. Chtěli jsme hrát naší hru, ale to se nám bohužel vůbec nedařilo. Musím uznat kvalitu Příbrami, protože jejich kluci byli důrazní na míči a byli hodně běhaví. Utkání bylo celkem vyrovnané, ale rozhodly jej naše chyby,“ myslí si gólman Klatov Tomáš Novák.

Klatovští fotbalisté schytali na úvod bůra. Naprosto zaslouženě, uznal kapitán

Jak moc vám chybí hráči, kteří v létě odešli (Zajíček, Sojka)? Navíc nehrál ani zkušený Antonín Presl, který se v přípravě zranil.

Určitě, moc nám chybí, ale myslím si, že i tak máme kvalitní tým, který si s jejich odchody musí umět poradit. A Tonda Presl? I když je zraněný, tak stále chodí na tréninky a dává nám cenné rady a předává zkušenosti.

Klatovský brankář Tomáš Novák.Zdroj: Jindřich Schovanec

Jak vůbec vnímá gólman jako vy zápas, ve kterém dostane pět branek? Navíc před domácími publikem?

Pro mě to byl hrozný pocit. Sice jsem měl nějaké zákroky, ale stále jsem dostal pět gólů. Tohle si naši fanoušci rozhodně nezasloužili.

V příštím kole hrajete opět doma, hostíte Tochovice. Co je potřeba zlepšit ve vaší hře a s jakým cílem do tohoto zápasu půjdete?

Určitě budeme chtít tohle utkání vyhrát. Jednoznačně musíme hrát naši hru, být silnější v osobních soubojích, nedělat taktické chyby a musíme se soustředit na to, abychom podrželi míč a zbytečně ho neztráceli. To nás pak stojí spoustu sil.

Moje role v týmu? Pořád sbírám zkušenosti, říká dvougólový spasitel Pavlík