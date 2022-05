Fotbalisté SK Klatovy 1898 prohráli sobotní utkání 26. kola divizní skupiny A doma se Spartakem Soběslav 0:2 a jejich jarní domácí neporazitelnost skončila. Spartak o svém vítězství v sobotu rozhodl až v závěrečné pasáži zápasu. V 71. minutě nejprve otevřel skóre Aleš Kutner, aby v nastaveném času výhru Soběslavi pečetil teprve jednadvacetiletý Jan Pavlík. Příště jedou svěřenci trenéra Hoffmanna do Jindřichova Hradce (neděle od 16 hodin).

Z archivu: Fotbalisté Klatov prohráli doma se Soběslaví 0:2.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Proti Soběslavi jsme chtěli udržet na jaře domácí neporazitelnost, ale to se nám bohužel nepovedlo. Přitom jsme utkání nezačali vůbec špatně, byli jsme aktivní, dali tyčku a měli další dvě šance. Je na nás ovšem momentálně deka, nic se nám nedaří. Za stavu 0:0 jsme neproměnili ani penaltu. Podle mě je to odraz tréninkové morálky, kterou v posledních týdnech máme. Vypadá to, že někdo je spokojený s body, které jsme si nahráli a nedává tomu sto procent," zlobil se kapitán klatovského týmu Milan Mészáros.

SK Klatovy 1898 – Spartak Soběslav 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 71. Kutner, 90+1. Pavlík. Rozhodčí: Glogar – Lafek, Adámek. ŽK: 4:2 (73. Sojka, 80. J. Zajíček, 82. Krejčiřík, 88. Lukeš – 18. Kutner, 78. Andrew). Diváci: 150. SK Klatovy 1898: Novák - Šoul, Presl, Mészáros, Krejčiřík, J. Zajíček, Vacek (75. M. Marek), Brabec (75. Janda), Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. Spartak Soběslav: Andrew - Zeman, Boucník (71. Markes), Rubick, Pavlík, Boháč, Kutner, Vaněk, Hromada, Hájek (89. Dvořák), Bouchal. Trenér: Radek Hajič.

