V krajském derby ale měli pořádnou šichtu. První branku totiž vstřelil až v 82. minutě Patrik Šmídl, na niž o čtyři minuty později navázal stoper Václav Heger. Utkání dohrávaly oba týmy v deseti lidech. Za Slavoj byl v 67. minutě vyloučen Karel Vileta, v dresu hostí se předčasně do sprch pakoval útočník Tomáš Arzberger, jenž během dvaceti minut pobytu na hřišti viděl dvě žluté karty.

Zdroj: tvcom.cz

„Bylo to utkání prakticky na jednu branku. My jsme v prvním poločase drželi míč, vypracovali si dvě šance, ale Mýto jinak dobře bránilo. Postupem času jsme znervózněli, padly dvě červené karty, ale nakonec jsme v závěru zaslouženě dali dvě branky a zvítězili,“ radoval se trenér Přeštic Stanislav Purkart, jenž se pak ještě krátce ohlédl za letošní sezonou, ve které jeho tým ani jednou neprohrál.

„Kdyby nám na začátku někdo řekl, že vyhrajeme 25 zápasů a ani jednou neprohrajeme, tak bych to bral všemi deseti. To značí o dobře odvedené práci,“ lebedí si šéf přeštické mašiny. „Jedna věc je ta, že máme kvalitní tým, ale během sezony se vždycky najde soupeř, který najde na favorita recept. Pětkrát jsme remizovali, ale jinak jsme to zvládli,“ těší úspěšného trenéra.

TJ Slavoj Mýto - FK ROBSTAV Přeštice 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 82. Šmídl, 86. Heger. Rozhodčí: Šiška – Kříž, Šálková. ŽK: 3:3. ČK: 1:1 (67. Vileta – 78. Arzberger). Diváci: 210. TJ Slavoj Mýto: Vild – M. Melka, Hereit, J. Melka, Vileta, M. Brož, D. Skopový (87. Bejček), Buršík (87. Lenk), Nový, Lupáč (65. Mackovič), Pfeifer (65. Smíšek). Trenér: Matěj Spěváček. FK ROBSTAV Přeštice: Rojík – Böhm (46. Heger), Chocholoušek, Končal (58. Arzberger), Kraml, Havel (58. Šmídl), Vohrna, Přibáň (58. Mudra), Štípek (87. Vilček), Vacovský, Beránek. Trenér: Stanislav Purkart.

