„Zápas nebude vůbec jednoduchý. Rokycany mají svůj styl založený především na bojovnosti, ale pokud se jim dokážeme v tomto ohledu vyrovnat, máme velkou šanci na úspěch,“ míní Ondřej Valeš, gólman Klatov. „Pro nás bude důležité se nepřizpůsobit hře soupeře, držet balon a zbytečně nefaulovat kolem vlastního pokutového území,“ vypočítává klatovský brankář.

Klatovy mají o co hrát. A rády by odčinily poslední porážku na půdě Mariánských Lázních, kde minulý týden padly díky třem brankám v posledních deseti minutách 1:4. „Největší hrozbou Rokycan budou podle mého názoru standardní situace. My se musíme poučit z posledního zápasu, soustředit se při centrech každý na svého hráče a dohrávat všechny situace až do konce,“ tvrdí Valeš, který tak trochu připomněl fakt, že před týdnem v lázních jeho tým dvakrát kapituloval právě po standardních situacích ze strany.

12. září 2020: Klatovy (v bílém) - Rokycany 2:2, 4:5 na penalty.Zdroj: David Koranda

Pokud Ondřej Valeš dostane v sobotu šanci mezi třemi tyčemi na úkor parťáka Tomáše Nováka, půjde o jeho druhou bitvu s rokycanským protivníkem v kariéře. Alespoň mezi muži a na divizní úrovni. „Poprvé jsem proti nim nastoupil minulý rok v Klatovech. Utkání neprobíhalo podle našich představ a v následném penaltovém rozstřelu jsme neuspěli i díky mé neproměněné penaltě,“ vzpomíná dvacetiletý strážce svatyně.

Fanouškům ale slibuje to, že se svými spoluhráči na hřišti nechá duši. „Určitě bych chtěl všechny fanoušky na sobotní utkání s Rokycany pozvat přímo na stadion. Budeme se snažit odčinit zápas s Mariánskými Lázněmi, na hřišti necháme všechno a doufám, že i předvedená hra bude naše příznivce bavit,“ přeje si Ondřej Valeš.