V minulém kole jste prohráli na Petříně a značně si zkomplikovali cestu za záchranou. S jakým cílem jste tedy do sobotního zápasu s Katovicemi šli? Prohra v Plzni na Petříně (klatovští fotbalisté tam padli 1:3 - pozn. autora) znamenala to, že utkání s Katovicemi pro nás bude zápasem o život. Věděli jsme, že když je doma neporazíme, tak naše situace bude už hodně kritická.

Přestože jste nakonec svého soka deklasovali 7:3, nezačali jste dobře. Co se vám honilo hlavou, když hostující Janoch už ve 3. minutě otevřel skóre utkání?

To si přesně pamatuji. Začal jsem se ironicky smát a přemýšlel jsem o krajském přeboru, kam budeme jezdit na zápasy (smích).

Ještě do poločasu jste ale nasázeli pět branek a zápas de facto rozhodli…

Jojo (úsměv). Naštěstí jsme na jejich úvodní branku brzy odpověděli. Celkově to bylo utkání, ve kterém nám tam padlo skoro všechno. V minulých zápasech tomu tak bohužel nebylo, teď jsme si to štěstí zase konečně vybrali. Myslím si, že jsme byli po celou dobu zápasu lepší, ale také vím, že kdyby Katovice byly kompletní, utkání vypadá úplně jinak.

Klatovský fotbalista Antonín Presl režíroval výhru nad Katovicemi.Zdroj: Jindřich Schovanec

Odpovídá konečný výsledek dění na hřišti?

Já si myslím, že to mohlo skončit klidně 12:6. Nás na konci ještě podržel gólman Ondra Valeš, který si mimochodem připsal i jednu asistenci.

K vítězství jste přispěl čtyřmi zásahy. Cítil jste se dobře na hřišti?

Osobně jsem za čtyři góly rád, ale pohybově se po operaci ještě moc dobře necítím. I když teď sám nevím, jestli to je tou operací, nebo už jsem prostě starej (směje se).

Čeká vás za střelecké představení nějaký příspěvek do klubové pokladnice?

Do kasy jsem dal peníze snad už za všechno. Pokladníkem je u nás Michal Lukeš, který dal letos hattrick Horní Bříze. Musím se ho zeptat, jak a kolik přispěl a podle toho uvidíme. Ale rád do pokladny něco dám, protože to je asi naposledy, co jsem dal čtyři góly.

Na kontě máte letos už čtrnáct branek a jste třetím nejlepším střelcem soutěže. Láká vás ještě v závěru sezony zaútočit na korunku krále kanonýrů?

Ani ne, neláká. Ale je pravda, že minulý týden jsem se poprvé na tabulku střelců díval a říkal jsem si, co se děje se Zbynďou Musilem (aktuální lídr), že nedává branky. Za góly jsem samozřejmě rád i ve svém věku, ale přemýšlím jenom o tom, jak zachránit v Klatovech divizi.

V příštím kole hraje krajské derby na Doubravce, která o víkendu prohrávala na Aritmě už 0:2, ale nakonec skóre otočila a zvítězila 3:2. Jaký zápas očekáváte?

Já soupeře moc nesleduji. Ani nevím, kdo za ně hraje, ale věřím, že když budeme bojovat jako proti Katovicím, tak urveme ještě dost bodů, zachráníme se a skončíme v tabulce na nějakém slušném místě.

