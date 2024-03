Záchrana? Věřím na sto procent, prohlásila zimní posila fotbalových Klatov

Flintu do žita ale předem nehází. „Určitě ne, cílem do jara je jednoznačně záchrana. Bude však hodně záležet na tom, jak do toho vstoupíme. Úvodní zápasy nám hodně napoví, my v nich potřebujeme získat co nejvíce bodů,“ uvědomuje si trenér. Výsledkově by rád navázal na povedenou zimní přípravu, ve které Klatovy až na výjimku se třetiligovým Robstavem vyhrávaly.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 startují divizní jaro.Zdroj: Jindřich Schovanec

„To určitě, ale musíme si přiznat, že jsme hráli proti týmům z nižších soutěží a já osobně občas postrádal tempo, aby nám tyto zápasy více prověřily,“ přemítal Spěváček. „Až na Robstav a Lhotu nám soupeři, při vší úctě k nim, moc nedali,“ pokrčil rameny. „Pozitivní je, že zimní příprava jako taková proběhla podle plánu a jsem s ní spokojený. Líbil se mi přístup hráčů, kluci makali,“ liboval si.

Spěváček coby druhý nejmladší trenér mezi divizní smetánkou, kvituje i fakt, že až na menší šrámy se nikdo nezranil. „Nějaké drobné problémy tam sice byly, ale nejednalo se o nic vážnějšího. Do jara bychom měli vstoupit v plné síle,“ je rád. Z týmu odešel Jakub Janota, který se vrátil zpátky do Rokycan. Dále Filip Velfl (Jiskra Domažlice) a Matyáš Barborka se Zdeňkem Krejčiříkem (u obou odchodů probíhala po uzávěrce článku ještě další jednání – pozn. autora). Tým naopak posílil zkušený univerzál Tadeáš Přibáň, který hrával v Přešticích, třetí ligu za Robstav a naposledy působil v Německu.

„Od Tadeáše si hodně slibujeme. Je to silový a velice důrazný hráč. Věříme, že nám na jaře hodně pomůže,“ říká kouč. Dalšími posilami jsou Marek Brož, Jan Vaněk, Luboš Král a dva nadějní fotbalisté z dorostu (Vyčichl a Kortán), kteří se v přípravných zápasech jevili velmi dobře. „S posilami jsme celkově spokojení,“ komentoval Spěváček. V prvním jarním kole hrají jeho svěřenci na půdě prvních Mariánských Lázní. A chtějí překvapit. Co myslíte? Povede se jim to?

SK Klatovy 1898 - soupiska týmu (jaro 2024)

Brankáři: Tomáš Novák (00), Ondřej Valeš (00). Obránci: Milan Mészáros (90), Tadeáš Přibáň (92), Matyáš Ferko (03), Martin Janda (91), Jiří Mareš (04), Adam Vacek (01), Marek Brož (00). Záložníci: František Holík (03), Lukáš Prokop (04), Martin Lávička (00), Metoděj Málek (03), Tomáš Vaněk (97), Luboš Král (02), Jan Vaněk (99). Útočníci: Antonín Presl (88), Michal Lukeš (93), Ondřej Mareš (01), Adam Vyčichl (05), Jan Kortán (06). Příchody: Tadeáš Přibáň (Německo), Jan Kortán a Adam Vyčichl (oba z dorostu), Luboš Král (Sušice), Marek Brož (Viktoria Mariánské Lázně), Jan Vaněk (Robstav). Odchody: Matyáš Barborka (Koloveč – v jednání), Filip Velfl (Jiskra Domažlice), Jakub Janota (Rokycany), Zdeněk Krejčiřík (Měcholupy – v jednání). Trenér: Matěj Spěváček. Asistenti: Stanislav Vítovec, Jiří Vondra. Vedoucí družstva: Josef Dlesk. Masérka, zdravotník: Michaela Müllerová. Předseda: Jindřich Sojka starší.

