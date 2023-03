Do pořadí na předních příčkách by rád promluvil také plzeňský SK Petřín, který ztrácí na vedoucí celek jen čtyři body.Tým trenéra Radka Vodrážky nedoznal přes zimu prakticky žádných změn a do jara tak půjde znovus nejvyššími ambicemi. Rezerva Domažlic bude chtít také na jaře předvádět atraktivní fotbal a dávat šanci svým odchovancům, jejichž cílem je se v budoucnu prodrat do třetiligového áčka. Pokud svěřenci Stanislava Vítovce zkonsolidují své výkony a zlepší defenzivu, mohli by patřit ve druhé polovině ke štikám soutěže.

V natřískaném středu tabulky se nacházejí také Rokycany. Mužstvo z Husových sadů touží co nejdříve získat potřebný počet bodů, aby si zajistilo záchranu.Kouči Milanu Dejmkovi se podařilo udržet klíčového záložníka Tomáše Glazera. Z Černic navíc dorazil ofenzivně laděný Patrik Eger a oživením bude i legionář Isaac Umosor Oshogie.

Podobné cíle mají i fotbalisté Klatov. Tedy co nejrychleji si zajistit potřebný klid, zároveň chtějí dávat stále více šancí svým talentovaným odchovancům.„Na podzim jsme prohráli tři zápasy v posledních minutách, ale zachránili jsme to v závěru s Aritmou. Do jara tak jdeme relativně v klidu. Pokud budeme zvládat domácí zápasy, měli bychom to v pohodě uhrát,“ míní kouč Klatov Michal Hoffmann.

Na třináctém místě přezimovala Doubravka. Ta do jarních bojů půjde už bez šikovného Patrovského, který zamířil do Králova Dvora, Paula nebo Jáchyma Trojance. Po půlroce se naopak vrátil kanonýr Lukáš Roubal a z Horní Břízy dorazil obránce Jakub Krystl.

Na SENCU proběhla navíc v pátek valná hromada, na níž byla zvolena do výkonného výboru zajímavá jména. Novým předsedou klubu se stal podnikatel Zdeněk Štrunc, členy výboru jsou také momentálně domažlický trenér Pavel Vaigl a plzeňská ikona David Limberský. „Až čas ukáže, co to přinese. Každopádně mají noví členové výboru chuť pomoci fotbalu a takoví jsou vždycky vítáni. Chtěli bychom to na SENCU posunout zase o něco dál,“ řekl bývalý funkcionář Doubravky Daniel Boček.

Se ctí bude chtít odehrát zbylou polovinou sezony nováček z Horní Břízy, který je se ziskem jednoho bodu upoután na dně tabulky. „Dáváme si reálné cíle a sami vidíme, že záchrana je v nedohlednu. Přes zimu jsme udrželi kádr pohromadě. Odešel Krystl, ale naopak přišel z Doubravky Jáchym Trojanec. Chceme se tak už pomalu připravit na nadcházející sezonu, která bude v krajském přeboru,“ říká upřímně trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

