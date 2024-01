„Podzim? Hodnotí se mi to těžko vzhledem k počtu bodů a umístění, na kterém jsme. Na venkovních zápasech se nám vůbec nedařilo, na domácím hřišti jsme naopak ztratili zbytečně nějakých sedm bodů. To ve výsledku pak může rozhodnout,“ uvědomuje si klatovský kouč, jenž ale rozhodně nehází flintu do žita. „Teď bude hlavně záležet, jak na to dokážeme v zimě zareagovat, abychom změnili stav, který tady momentálně je,“ hlásí devětadvacetiletý kouč.