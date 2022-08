Pohárovou stopku fotbalistům vystavila Příbram. Čestný úspěch obstaral Janda

Domácí se zlobili, prskali, protestovali, co jim síly stačily. Proč? Neboť jejich brankář při snaze zabránit velké příležitosti hostů nezpochybnitelně zasáhl míč, který nakonec i lapil, ale s velkou pravděpodobností při tom vzal i nohy zkušeného útočníka klatovského týmu, který se po zranění poprvé objevil v základní sestavě a byl na hřišti rozhodně vidět. Míč si posléze na penaltový puntík trošku překvapivě postavil sám faulovaný Presl místo tradičního exekutora Jandy a úspěšnou střelou k tyči poslal svůj tým do vedení 1:0.

Antonín Presl před pokutovým kopem, kterým poslal svůj tým do vedení 1:0.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jenomže z úvodní branky se třetí tým minulé sezony divizní skupiny A, který přes léto výrazně oslabil, neradoval dlouho - to proto, že domácí fotbalisté už ve 23. minutě vyrovnali po jednoduché, leč účelně zahrané standardní situaci díky přesné mušce hlavičkujícího šestadvacetiletého Ladislava Vávry, jenž parádním trkancem vymetl pavučinky v růžku klatovské svatyně.

VIDEO: Branka domácího Ladislava Vávry na 1:1

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Na pěkně připraveném trávníku probíhal spíš soubojový zápas než nějakým způsobem oku lahodící festival výtečných fotbalových parád. Domácí fanoušci, hráči a realizační tým nemohli sudímu odpustit diskutabilní penaltu a při každém verdiktu ve prospěch Klatov jej častovali vulgárními výrazy. Vždyť také asistent trenéra Jiří Černý už v osmé minutě viděl za hanlivé úrážky asistenta rozhodčího červenou kartu.

Ostrý zákrok jednoho z klatovských hráčů na pronikajícího Matěje Švec z Českého Krumlova. Souboji přihlíží Antonín Prančl.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest. Kritika AR1 (asistenta rozhodčího Lukáše Machýčka - pozn. autora) v přerušené hře s hanlivým výrazem: Jdi do prdele, ty čur*ku, co to máváš," napsal arbitr Nejedlo do veřejného zápisu o utkání.

„To, že řvou sprostě fanoušci, to beru. Ale jak se celý zápas chovala lavička domácích, to jsem ještě nezažil. To byl samej č*rák, zm*d a podobně," kroutil hlavou po zápase klatovský kouč Michal Hoffmann. „Jestli takhle chce Český Krumlov v divizi pokračovat, tak si myslím, že to daleko nedotáhne," má jasno.

„Od první do poslední minuty se domácí snažili rozhodčího dostat pod tlak. Mrzí mě to," přidal se zase chvíli po skončení zápasu Antonín Presl, střelec úvodní branky střetnutí, jenž se během konfrontace dvou sousedních krajů dostal také několikrát do slovní přestřelky s fotbalisty v zelenobílých dresech.

Radost klatovských fotbalistů ze vstřeleného gólu. Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zápas plný osobních soubojů a emocí pokračoval a ve 32. minutě se znovu měnilo skóre. Klatovy využily rohový kop a zřejmě i secvičený signál, který ve druhou branku přetavil hlavičkující kapitán Mészáros. Zkušený fotbalista se z pozice stopera trefil v divizi podruhé v řadě (předtím proti Tochovicím).

Druhé dějství ve znamení velkého domácího náporu

Ve druhém poločase Českokrumlovští udachmané borce v červeném zatlačili, ale jejich nápor byl spíš pouze platonického charakteru. Časté držení míče na kopačkách a optická převaha totiž k velkým tutovkám moc nevedly.

Domácí kapitán Jakub Kabele si s bráněním soupeře nedělal problémy.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Byli to naopak Západočeši, kteří mohli přidat pojistku, ale unikající Matěj Šoul z úhlu poté, co obešel zbrkle vyběhnuvšího gólmana domácích, odkrytou branku netrefil. A tak trestal Slavoj, který je v divizi nováčkem. Po rohovém kopu se na zadní tyči šťastně trefil Vávra, svým druhým zásahem v utkání srovnal skóre na 2:2 a rozjásal přes dvě stovky fanoušků Slavoje v ochozech.

VIDEO: Klatovy na jihu Čech jen remizovaly

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Přesto svěřenci zkušeného kouče hostů z Klatov Michala Hoffmanna mohli ještě v závěrečných minutách ještě strhnout vítězství na svoji stranu, ale pokus Jandy po standardní situaci vykopával jeden z domácích plejerů z brankové čáry. Body se tak v deštivém sobotním dopoledni dělily. Nutno dodat, že vzhledem k průběhu druhé půle naprosto zaslouženě.

Zaplněná tribuna během zápasu Českého Krumlova s hosty z Klatov.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Bod nakonec bereme, protože Český Krumlov nás ve druhé půli zatlačil a vyrovnat si zasloužil. Ale mrzí mě branky, které nám domácí dali. Přečkáme několik jejich závarů a dva góly dostaneme ze standardek hlavou od nejmenšího hráče na hřišti," zlobil se trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann s tím, že už to není náhoda. „Stává se nám to často. Pokaždé, když se proti nám soupeř trefí ze standardní situace, prosadí se hlavou jeho nejmenší fotbalista," dodal šestačtyřicetiletý lodivod ještě s ironickým úsměvem.

FK Slavoj Český Krumlov - SK Klatovy 1898 2:2

Poločas: 1:2. Branky: 23. a 85. Vávra - 6. Presl z penalty, 32. Mészáros. Rozhodčí: Nejedlo - Machýček, Tupý. DFA: Hanzal. ŽK: 4:4 (13. Kabele, 25. Růžička, 87. Svoboda, 90. Kuna - 34. Janda, 55. Suchý, 58. Hoang, 81. Brabec). ČK: 1:0 (8. Černý - asistent trenéra). Diváci: 240. FK Slavoj Český Krumlov: Beránek - Kuna, Strapek, Kabele, Švec, Růžička, Trmal, Kolář (65. Vančura), Vávra, Matuška (65. Svoboda), Parakhenko (71. Kordík). Trenér: Václav Domin. SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Suchý (75. Marek), Vacek, Hoang (75. Brabec), Lukeš (90. Partyngl), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

