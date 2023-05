Minulý víkend smetli z povrchu zemského jihočeské Katovice 7:3 a dokázali si, že na to mají. Teď ovšem fotbalisty divizního SK Klatovy 1898 čeká další důležitý zápas v boji o záchranu. Třetí tým loňského ročníku míří v sobotu do Plzně, kde se od 17 hodin v rámci 25. kola střetne s domácí Doubravkou.

SK Klatovy 1898 (červení) vs. SK SENCO Doubravka, archivní snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

Ta je ve vyrovnané tabulce šestá, má o šest bodů více než Klatovy, ale také o jeden odehraný zápas navíc (Klatovy čeká 10. května dohrávka s Hořovicemi). V hlavní západočeské metropoli půjde nejen o pikantní krajské derby, ale také o souboj dvou týmů, které před týdnem zvítězily.

O Klatovech už byla řeč, to Plzeňané přivezli cenné tři body z půdy Aritmy Praha, kde sice po dvaceti minutách prohrávali už 0:2, ale ještě do poločasu skóre otočili a výsledek 3:2 uhájili až do konce.

„Bylo poznat, že se herně trápíme, lacino ztrácíme balony. Prohrávali jsme po dvou střelách zpoza vápna. Následně ale kluci ukázali velkou morální sílu, kdy jsme se zvedli a během deseti minut jsme otočili skóre. Hodně těžký zápas, z něhož jsme ale vytěžili enormně cenné vítězství. Přestože nám v posledních zápasech chybí lehkost, body získáváme, což je nejdůležitější," uvědomuje si trenér SK SENCO Doubravka Josef Michálek.

Na body si teď ovšem brousí zuby i Klatovy posilněné o vysokou výhru doma nad Katovicemi. „Já soupeře moc nesleduji. Ani nevím, kdo za ně hraje, ale věřím, že když budeme bojovat jako proti Katovicím, tak urveme ještě dost bodů, zachráníme se a skončíme v tabulce na nějakém slušném místě,“ věří Antonín Presl, který kanonádu proti Katovicím režíroval čtyřmi zásahy.

Podzimní vzájemné utkání skončilo ve městě pod Černou věží remízovým výsledkem 2:2. V posledních třech zápasech v Plzni se ale vždy radovala domácí Doubravka (4:2, 5:2, 1:0). Klatovští fotbalisté na SENCU uspěli naposledy v květnu roku 2018, kdy vyhráli díky skvělé první půli 3:1.

