Začátek nebyl z jejich strany ideální, brzy prohrávali, ale nevzdali se, pořádně zabojovali, do poločasu vyrovnali a po změně stran dali dvě branky, díky nimž přerušili čtyřzápasovou sérii bez bodového zisku.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) porazili ve středeční dohrávce 17. kola divizní skupiny domácí Tochovice 3:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Fotbalisté SK Klatovy 1898 porazili ve středeční dohrávce 17. kola FORTUNA divize A nepříjemné Tochovice na jejich hřišti 3:1 a stáhli manko na třinácté Mariánské Lázně na dva body. Západočeši, které už převzal nový trenér Vladimír Lešetický, navíc mají odložený zápas s Hořovicemi k dobru.

„Musím říct, že to byl velmi dramatický zápas. V prvních dvaceti minutách byli lepší domácí a zaslouženě se dostali do vedení. My bohužel špatně obsazovali střed hřiště a nechali Tochovice celkem snadno kombinovat. Pak jsme ale převzali iniciativu my a podařilo se nám ještě do konce prvního poločasu srovnat," popisoval obraz hry v úvodní půli (bezprostředně po skončení duelu) předseda SK Klatovy 1898 a dočasný asistent trenéra Jindřich Sojka.

„Ve druhém poločase jsme dokázali využít šancí, které jsme si vypracovali a důsledně bránili. V závěru jsme měli velké štěstí, protože Tochovice spálily dvě tři gólové příležitosti. Vyhrál produktivnější tým," uznal. „Celkově máme ze zápasu dobrý pocit a přejeme si, abychom na něj navázali v sobotu, kdy jedeme na Petřín, i když víme, že tam nás čeká nesmírně náročné utkání," dodal Sojka.

SK Tochovice - SK Klatovy 1898 1:3

Poločas: 1:1. Branky: 18. Jendruščák - 26. Krejčiřík, 65. Ferko, 79. Presl. Rozhodčí: Trska - Hlaváček, Hes. ŽK: 1:2 (55. Michal Kynkor - 37. Marek, 90+3. Valeš). Diváci: 150. Sestava SK Tochovice: Beran - Janů (87. Krotký), Jendruščák, Dušek, Mourek (73. Hadáček), Sirotek, Šimůnek, Vlček, Martin Kynkor, Michal Konykor (87. Benda), Matějka (61. Tošovský). Trenér: Erik Šlechta. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Ferko, Šoul, Marek (73. Holík), Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík (90. Hošek), Vacek (63. Málek), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

