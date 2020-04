V jediném jarním kole na půdě rezervy prvoligových Českých Budějovic odehrál téměř 80 minut a premiérovým gólem ve čtvrté nejvyšší české soutěži dospělých přispěl k cenné remíze 2:2. My vám teď talentovaného plejera v rámci dalšího dílu seriálu „Deník představuje talenty“ detailně přiblížíme.

Zdeňku, začneme trochu netradičně. Povězte, jaký je váš oblíbený fotbalista?

Mým vzorem je David Beckham. Vždycky se mi ve hře tohoto hráče líbila jeho preciznost a pracovitost.

A oblíbený tým?

Jednoznačně Slavia Praha. Fandím jí už odmalička. Ve světě mám rád PSG, protože se na jejich styl fotbalu dobře kouká. A také mám rád Kyliana Mbappého (úsměv).

Kdy jste s fotbalem začínal?

V šesti letech. Přivedl mě k němu taťka, sám hrál fotbal a já jsem se na něj chodil často dívat. Pak jsem si párkrát zkoušel kopnout to balonu a začalo mě to dost bavit. Fotbal hraji dvanáct let.

Co vás na této míčové hře nejvíce baví?

Vyhrávat (směje se). Strašně nerad prohrávám. Pak se mi na něm také líbí týmovost. Jsem rád v kolektivu lidí, co mají stejný zájem. A myslím si, že máme v Klatovech velmi dobrou partu.

Je klatovský fotbalový tým jediným působištěm vaší dosavadní kariéry?

Začínal jsem v Lubech a ve čtrnácti letech jsem přestoupil sem do Klatov, kde jsem hrál za žáky, dorost a teď i za muže. Takže ne, nejsou. Hrál jsem už za dva kluby.

Jaký je váš doposud největší fotbalový zážitek?

Určitě zatím třetí místo v divizi dorostu. To byl první rok, co jsme byli v divizi, a hned jsme skončili na třetím místě. Byl to s klukama vážně skvělý rok.

Na jakém postu se na hřišti cítíte nejlépe?

Nastupuji na pravé záloze. V dorostu jsem hrál ve středu, ale myslím si, že na kraji zálohy mi to jde nejlépe.

Jaký je váš fotbalový sen?

Tak… (chvíli přemýšlí), zahrát si vyšší soutěž než je divize (úsměv).

V kádru divizního A-týmu Klatov jste benjamínkem a na „chlapský“ fotbal si pořád ještě zvykáte. V čem je podle vás největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Přechod z dorostu do mužů byl velký skok. Dospělý fotbal je o dost rychlejší, na všechno je najednou méně času. Musel jsem se naučit rychleji se rozhodovat. Na to bylo fakt nejtěžší si zvyknout. Mužský fotbal je také tvrdší, ale na to jsem si zvykl rychle, protože mam tvrdou hru rád. Ostatně, to mám asi po taťkovi (směje se).

Pamatujete si svůj první gól za muže?

Jo, to si pamatuji. Bylo to v přípravě proti Sušici. Utekl jsem po pravé straně, zaseknul jsem si míč do středu hřiště a levou nohou jsem poslal balon k tyči. První soutěžní branku jsem dal v Budějovicích, když jsem hlavou z metru trefil prakticky prázdnou bránu.

Jak vnímáte rozhodnutí svazu o předčasném ukončení fotbalové sezony?

Ukončení letošní sezony mě docela štvalo, fotbal mi hodně chybí. Ale na druhou stranu si myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Vždyť už skoro dva měsíce netrénujeme, to by ten závěr sezony neměl moc dobrou úroveň. Ale zase chápu, že když mohl někdo usilovat o postup do vyšší soutěže, že byl z tohoto rozhodnutí zklamaný.

Jaké další sporty si rád zahrajete?

Docela mě baví zahrát si basketbal nebo florbal.

Čím se nejvíce odreagujete od fotbalu?

Asi posloucháním hudby nebo hraním na bicí, to je další můj koníček. Hudbou se odreaguji od všeho.

Jak nyní v době nouzového stavu nejčastěji trávíte svůj volný čas?

Při nouzovém stavu chodím na brigádu. A když tam náhodou nejsem, tak se snažím co nejvíce sportovat. Chodím často běhat, jezdím na kole nebo si se sestrou kopeme na zahradě. Nebo se učím něco nového na bicích (úsměv).

Otázka na závěr. Messi nebo Ronaldo?

Oba to jsou výborní fotbalisté, to je bez debat. Ale asi bych si vybral Ronalda. Jeho styl hry je mi bližší a taky se mi libí, jak na sobě pracuje i mimo fotbalový trávník. Přijde mi navíc i komplexnější než Messi.