Jeho mužstvo po dlouhé době sehrálo utkání, které navíc dopadlo úspěšně. Klatovy na domácím hřišti smetly Sušici 10:0 a v přípravě na nový ročník FORTUNA divize A slaví první vítězství.

Vyhráli jste 10:0. Jak byste zápas proti okresnímu rivalovi ze Sušice zhodnotil?

Po delší době jsme si zahráli zápas, bylo pěkné počasí a vyhráli jsme. Co víc si přát… (úsměv).

Přesto jste během zápasu, který jste navíc i jako pomezní rozhodčí odmával, několikrát pěkně vypěnil. Proč? Co se vám nelíbilo?

Hned ve druhé minutě měl tutovku David Tříska, ale nedal. Celkově jsme na můj vkus neproměnili dost šancí. Pak mi vadilo také to, že jsme kazili spoustu přihrávek ve finální fázi. V některých pasážích zápasu jsme byli příliš zbrklí. Kluci chtěli všechno hned vyřešit, místo toho, aby trpělivě roztáhli hru třeba do stran. To mi vadilo a musíme na tom ještě zapracovat.

Tři branky během jedenácti minut pobytu na hřišti vstřelil František Diviš. Evidentně mu jeho gólová fazona z loňska vydržela…

Vydržela a jsem za to rád. Je vidět, že je to kanonýr a že střílení gólů v pauze nezapomněl. Díky bohu Fanda s námi i nadále zůstává, žádný jiný klub ho naštěstí nezlanařil. Na podzim jeho služby budeme určitě potřebovat.

Kde se podle vás lámal v tomto zápase chleba?

Určitě ve druhém poločase, do kterého jsme poslali na hřiště kompletně jinou jedenáctku. Sušice tolik hráčů na střídání neměla a to se projevilo. Odpadla a my přidávali další a další góly.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Šanci ukázat se dostalo spoustu mladých hráčů. Byl někdo, kdo vás velmi mile překvapil?

Všichni kluci odehráli dobré utkání. Musím pochválit třeba Lukáše Marka, jenž dal krásný gól na 7:0. Je mu teprve šestnáct let a ukázal velký potenciál.

Co vás čeká tento týden?

V pondělí budeme mít trénink a pak další ve čtvrtek. V pátek od šesti večer bychom měli hrát doma proti Přešticím v rámci Memoriálu Matěje Strejčka.