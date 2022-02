Ten si navíc nemůže vynachválit tréninkové jednotky právě na klatovské umělce v Kasárnách, která se v mrazivých dnech stala hlavním útočištěm fotbalistů z Pošumaví. „To je největší změna oproti minulým zimním přípravám. Že nemusíme nikam dojíždět a můžeme trénovat doma v Klatovech,“ kvituje fotbalista a dodává, že hřišť v rámci předchozích zimních příprav se svými spoluhráči vystřídal více než dost.

„Další razantní změnou je i to, že jsme se díky tomu vyhnuli velice oblíbenému a populárnímu atletickému oválu,“ culí se Lukeš, jižn naprosto velezkušený hráč čtvrtého celku podzimní části FORTUNA divize A.

Michal Lukeš v podzimním zápase proti FC Rokycany.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Za poněkud jiný obsah zimního zápolení (v porovnání s ostatními celky) ale nemůže pouze trávník s umělým povrchem jako takový, ale rovněž trenér Hoffmann, který neuznává nabírání fyzické kondice někde v kopcích či zasněžených lesích. „Fotbalista není maratonec. Trénovat budeme především na hřišti, s míčem a v pohybu,“ řekl pětačtyřicetiletý kouč v nedávném rozhovoru pro web Klatovského deníku.

Michale, ještě se vrátím ke stále poměrně nové umělé trávě, na kterou se v Klatovech čekalo dlouhá léta. Jak velkou výhodou pro vás je to, že na ní už konečně můžete trénovat?

Je to obrovská výhoda. Jsme vděční, že jsme se dočkali a můžeme umělku využívat, jak to jen jde. Stejně tak je to klíčové pro naši mládež, kde se také nějakým způsobem zapojuji. A v neposlední řadě je toto hřiště důležité, alespoň podle mého názoru, i pro pokladnu klubu. A to díky tréninkům a zápasům ostatních týmů.

Trenér Hoffmann před dvěma týdny v rozhovoru pro Deník mimo jiné přiznal, že začít zimní dril už v polovině ledna je podle jeho mínění příliš brzy. Prý jste ale remcali, že chcete už trénovat, tak vám ustoupil. Je to pravda?

Je pravda, že my starší hráči jsme se s ním o tom bavili a přišlo nám celkem pozdě začít až v únoru. Tak nad tím popřemýšlel a rozhodl se, že nám ustoupí. Myslím, že to všichni uvítali s nadšením, protože téměř dvouměsíční pauza byla už fakticky dlouhá.

Klatovský fotbalista v utkání proti českobudějovickému Dynamu B.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Promítá se nějakým výrazným způsobem do tréninků aktuálně sílící nákaza variantou omikron?

Máme to v týmu nastavené tak, že pokud se někdo necítí dobře, tak zůstane doma. Chceme tak předejít tomu, aby se to u nás nerozjelo ve větší míře.

Tento týden vás čeká soustředění v nedaleké Plánici. Už se těšíte?

Minulý rok jsme vynechali, ale předtím jsme v Plánici na soustředění už byli. Odjíždíme ve čtvrtek na čtyři dny. Doufám, že tam kvalitně potrénujeme a připravíme se dobře na jarní část sezony. To je hlavní náplň práce. Soustředění je dobré i z toho pohledu, že tam můžeme utužovat kolektiv. I ten je totiž ve fotbale důležitý, na to se nesmí zapomínat.

V rámci soustředění byste si měli zahrát také dva zápasy – s Nýrskem a také s rezervou Domažlic. Jak se těšíte po delší době na fotbalové bitvy, byť jen přátelského charakteru?

Já osobně se moc těším. Pro mě to bude vůbec první zápas na naší umělé trávě, která je trošku menších rozměrů, takže jsem sám zvědavý, jaký fotbal na ní budeme hrát. Uvidíme také, jak trenér rozloží na oba zápasy minutáž hráčů a jaké postaví sestavy. Já chci hlavně porazit Nýrsko, se kterým se v přípravě téměř pokaždé trápíme. Chci jim dokázat, kdo je v našem okrese nejlepší. To sice všichni kromě kluků z Nýrska víme, ale rádi jim to vždycky připomeneme.

Michal Lukeš se těší na soustředění v Plánici i na přátelský duel s Nýrskem, kterému chce dokázat, kdo je nejlepší v okrese.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jarní část divize, do které budete vstupovat ze čtvrtého místa jako druhý nejlepší celek Plzeňského kraje, začíná na konci první poloviny března. Věříte, že soutěž opět nenaruší koronavirus? A co když třeba vláda povolí hrát jenom očkovaným fotbalistům?

Tahle myšlenka mě doteď vůbec nenapadla. Doufám, že nějaké nedohrání a podobné omezení nám letos nehrozí. Ale kdo ví, v dnešní době si v tomto směru nemůže být člověk jistý ničím. Já jsem však očkovaný, takže jsem pro to udělal maximum.

