„Předpokládali jsme, že budeme mít víc bodů, ale uhráli jsme to, na co momentálně máme. V létě jsme ztratili střelce Zajíčka a stopera Jindru Sojku. Počítali jsme s tím, že budeme někde uprostřed,“ řekl trenér Klatov Michal Hoffmann. „Na podzim jsme prohráli tři zápasy v posledních minutách, ale zachránili jsme to v závěru s Aritmou. Do jara tak jdeme relativně v klidu. Pokud budeme zvládat domácí zápasy, měli bychom to v pohodě uhrát,“ míní kouč.