Trvalo to strašně dlouho, ale… povedlo se. Vůbec poprvé v jarní části sezony dokázali fotbalisté divizního SK Klatovy 1898 naplno uspět. Svěřenci dvaatřicetiletého trenéra Martina Jandy vyhráli v rámci 21. kola soutěže na hřišti domažlické rezervy 2:1 a vyhoupli se na čtrnáctou příčku s tím, že na třinácté béčko třetiligové Jiskry ztrácí deset kol před koncem sezony jediný bod. Nutno však poznamenat, že Chodové mají oproti Klatovanům jeden zápas k dobru a jedna vlaštovka jaro nedělá.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v červených dresech) vyhráli v neděli dopoledne na hřišti rezervního týmu Jiskry Domažlice 2:1. | Foto: Jindřich Schovanec

Klatovští fotbalisté v Domažlicích vedli po brankách zkušeného Tadeáše Přibáně a střídajícího mladíka Jana Kortána už o dvě branky, za domácí snížil pět minut před koncem Ladislav Janča. „Celkově to nebylo příliš pohledné utkání. Hráli jsme to, na co momentálně máme. Byli jsme docela zalezlí, ale vytvořili jsme si několik šancí, z nichž dvě se nám podařilo proměnit. Když jsme v závěru inkasovali kontaktní gól na 1:2, soupeř se dostal do tlaku, ale výraznější šanci si nevytvořil a my to nakonec ubránili. Cenné vítězství, už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsme venku vyhráli,“ řekl pár minut po skončení střetnutí kouč Klatov Martin Janda, jehož tým v letošní divizní sezoně zvítězil vůbec poprvé od 23. září, kdy v domácím prostředí zdolal Jindřichův Hradec 2:0.

TJ Jiskra Domažlice B – SK Klatovy 1898 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 85. Janča – 36. Tadeáš Přibáň, 71. Kortán. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Cherepko – Soběhart, Secký, Žák (46. Kolerus), Staněk, F. Červený, Copák (80. Pecháček), Hendrych (90. Kolena), Kašpar, Aubrecht, Jahn (63. Janča). Trenér: Pavel Macháč. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Lávička, Kortán (79. Ondřej Mareš), Prokop (90+1. Berka), Vacek, Holík (46. Vyčichl), Tadeáš Přibáň, Lukeš, Marek Brož, Jan Vaněk (46. Tomáš Vaněk). Trenér: Martin Janda.

VIDEO: Vodrážka: To, co řekl Aleš Zach, je přes čáru