Neúspěšné derby! Klatovy doma prohrály, dva góly dostaly až v závěru

Dlouho to vypadalo, že sobotní utkání skončí bezbrankovou remízou. Rozhodl ovšem závěr, který vyšel lépe rokycanskému soupeři. Jak souboj hodnotíte?

My jsme do utkání hlavně velice špatně vstoupili. Ale přežili jsme prvních patnáct minut, kdy byl soupeř jednoznačně lepší a měl i několik šancí. Pak jsme hru vyrovnali a vytvořili si také gólové příležitosti. Ve druhém poločase jsme pro změnu začali lépe my, ale nebyli jsme zápas schopni rozhodnout, na což jsme doplatili v závěru. I když jsme utkání prohráli, myslím si, že to byl pěkný zápas s šancemi na obou stranách, který se divákům v ochozech musel líbit.

Z archivu: SK Klatovy 1898 (bílé dresy) - FC Rokycany.Zdroj: David Koranda

Oba trenéři se po zápase shodli, že to bylo utkání, které mohlo skončit klidně i remízovým výsledkem 6:6. Rokycanský kouč Milan Dejmek dokonce říkal, že to byl zápas dvou fantastických gólmanů. Jak se vám osobně chytalo?

Je pravda že jsem měl v zápase hodně práce, ale možná proto se mi chytalo dobře, protože člověk pak nemá šanci vypadnout z tempa. Dana Houdka (brankář Rokycan) znám ze společného působení v Tachově a je to velice kvalitní gólman, což prokázal i u nás.

Nedalo se při vítězné brance hostů udělat z vašeho pohledu něco jinak?

Při rozhodující brance jsem vystoupil na hráče na zadní tyči, který mohl zakončovat. Bohužel ještě přihrál volnému spoluhráči a ten i s dávkou štěstí dostal míč do sítě. Takže asi nedalo.

Byl tento gól „last minute“ posledním hřebíčkem do vaší rakve, nebo jste stále věřil ve vyrovnávací trefu? Byť tedy zbývalo opravdu hodně málo času.

Já věřím vždycky, že můžeme zápas otočit nebo alespoň vyrovnat. I proto jsem při poslední standardní situaci šel podpořit útok, ale bohužel z toho nic nebylo a z protiakce jsme naopak inkasovali ještě jednou.

Po čtyřech odehraných kolech máte na svém kontě pouhé čtyři body. Co vás aktuálně nejvíce trápí?

Řekl bych, že se nám prostě nedaří a máme také trošičku smůlu v některých rozhodujících situacích. Ale máme silný tým plný dobrých fotbalistů a já věřím, že se to brzy zlomí a opět budeme předvádět hezký fotbal a sbírat body.

Třeba už hned v příštím kole, ve kterém hrajete v sobotu ráno od 10.15 hodin v Mariánských Lázních. S jakým cílem tam odcestujete?

Cíl do je jasný – odvézt si tři body. I když v Mariánkách to jako vždycky nebude nic jednoduchého.

