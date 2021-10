/FOTOGALERIE Z ROKYCAN A KLATOV + VIDEOZÁZNAMY ZE VŠECH UTKÁNÍ/ Na vítězné vlně jedou fotbalisté Rokycan, kteří si v sobotu připsali na své konto již čtvrtý tříbodový zisk v řadě. Navíc potěšili brankovým kulometem i své fanoušky, když nasypali do sítě Hořovic celkem devět branek. Sedm z nich vměstnali do druhé půle.

10. kolo divize A: FC Rokycany - SK Hořovice 9:2 | Foto: Jana Moulisová

Rokycany – Hořovice 9:2

„Vstoupili jsme do zápasu dobře a dostali jsme se celkem brzy do vedení. Po červené kartě soupeře jsme ale přestali úplně hrát, mysleli jsme si, že to půjde samo, a vyústilo z toho snížení před přestávkou. V kabině pak byla bouřka, po níž jsme na Hořovice vletěli a vstřelili dvě branky. Hosté pak zcela rezignovali a bylo mi jich až líto. Přesto jsem hrozně rád, že jsme protrhli střeleckou smůlu. Znovu jsme vyhráli, a můžeme tak s čistou hlavou jet k příštímu těžkému zápasu s Petřínem,“ řekl rokycanský trenér Milan Dejmek.