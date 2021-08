Fotbalisté SK Klatovy 1898 prožívají snový start do letošního ročníku FORTUNA divize A. Svěřenci trenéra Michala Hoffmanna zvítězili v sobotu dopoledne na půdě Českých lvů z Berouna 2:0 a se ziskem dvanácti bodů se nacházejí na senzačním druhém místě tabulky.

ČLU Beroun vs. Klatovy (v modrém) - divize 2020/2021. Vloni vyhráli 2:0 fotbalisté Berouna, letos zase uspěly Klatovy. | Foto: Deník/Martin Mangl

Vítězství proti Středočechům je o to cennější, že přišlo po sérii čtyř vzájemných zápasů bez tříbodového úspěchu. „Jsme moc rádi, že jsme v Berouně konečně vyhráli. A také jsem rád, že se tentokrát rozhodovalo na hřišti a ne v zákulisí,“ připomněl klatovský kouč loňský velice zvláštní duel u Berounky, který měl pravděpodobně předem definovaný scénář. „Domácí trenér z toho byl asi trošku překvapený, párkrát do mě i strčil," rýpl si Hoffmann do svého protějška.