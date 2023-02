„Po dvoutýdenní zápasové pauze k nám přijel Furth. Důrazný tým, který má v kádru pár šikovných Čechů. Do zápasu jsme vstoupili dobře a během deseti minut jsme si vypracovali asi pět tutovek. Ale jako kdybychom pokračovali ve formě z podzimu, všechny se nám totiž podařilo zazdít,“ popisoval úvod utkání s německým protivníkem domažlický fotbalista Tomáš Korelus. Přesto šla Benfika, jak se domažlické záloze přezdívá, do vedení. „V první půli jsme Furthu kromě pár balonů za obranu nic nedovolili,“ liboval si zkušený zadák Jiskry.

Po obrátce se ovšem obraz hry rapidně změnil. „Do druhé půle jsme protočili sestavu, trošku upustili od nasazení a na hřišti to bylo hned znát. Dělali jsme nesmyslné chyby, vymýšleli jsme hrozné věci, hráli individuálně a Furth se díky tomu dostal do zápasu,“ lamentoval Korelus. „Druhý poločas byl od nás naprosto katastrofální. Konečný výsledek 3:1 pro nás toho moc nenapovídá, ale doufám, že takto už hrát dlouhou dobu nebudeme. V sobotu nás čekají Klatovy (od 14 hodin v Klatovech – pozn. autora), snad už to od nás bude úplně jiné představení,“ vyslovil na závěr svoje přání s ohledem na předvedený výkon.

