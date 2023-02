„V poli to bylo opticky relativně vyrovnané utkání, ale domácí nás jednoznačně vyškolili v obou vápnech a předbrankových prostorech. My jsme byli v defenzivě a bránění jednotlivých situací a akcí velmi naivní, čehož domácí dokázali využít a potrestali nás. Pro nás to byla veliká škola," hodnotil pro Deník na cestě domů trenér Viktorie Plzeň B Josef Parlásek. Generálku na jarní část třetí ligy obstará sobotní souboj (25. února) s rezervou Teplic. Hrát se bude v tréninkovém areálu Viktorie Plzeň (UMT Luční ulice) od jedenácti hodin.

Rokycany nestačily na mladíky z Plzně. Zasloužená výhra Viktorky, uznal Dejmek