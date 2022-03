Oba týmy se tak rozešly smírně a po remíze 1:1 si body rozdělily. „Hodně nás to mrzí, protože jestli se nepletu, byla to jediná střela soupeře na bránu za celou dobu utkání,“ štvalo trenéra viktoriánů Josefa Parláska.

Divočina! Klatovy kopaly tři penalty, zápas s Viktorií rozhodly až v nastavení

V prvním poločase měli Západočeši navrch a odměnou jim byla vedoucí branka Alexandra Sojky z poloviny úvodního dějství. Viktoria kopala roh, míč na přední tyči prodloužil jeden z domácích hráčů na číhajícího záložníka Plzně, který levačkou, byť i se štěstím, propálil vše, co mu stálo v cestě.

„Dalo by se říct, že to byla nacvičená situace. My se před každým zápasem věnujeme standardkám, ať už útočným, nebo obranným. Saša byl tam, kde měl být a díky tomu skóroval,“ uvedl osmatřicetiletý kouč.

Fotbalisté rezervy Viktorie Plzeň (na archivním snímku hráči v červenomodrých dresech) v neděli jen remizovali s Admirou Praha 1:1.Zdroj: FCVP/Jan Kubíček

Jenomže standardní situace na druhé straně nakonec skóre zápasu také uzavřela. „Soupeř to ve druhé půli zjednodušil a v nastavení vyrovnal ze standardní situace, po které se tam několikrát nešťastně pro nás odrazil míč přímo k soupeři,“ litoval trenér Viktorie.

„Kdybychom ale proměnili nějakou ze šancí, které jsme si během zápasu vytvořili a přidali pojistku v podobě druhého gólu, vůbec bychom tohle nemuseli řešit,“ doplnil trenér Josef Parlásek. Béčko Plzně po výhře nad Rakovníkem (2:0) a porážce na půdě Hostouně (1:2) tak v jarní fázi třetí ligy zaznamenalo také třetí možný výsledek. Příště hraje v Praze na Motorletu.

Viktoria Plzeň B - Admira Praha 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 25. Sojka – 90+1. Venc. Rozhodčí: Melničuk – Hoch, Hányš. ŽK: 2:3 (57. Fišer, 58. Kodýdek – 16. Martinic, 28. Čácha, 42. Herc). Diváci: 150. Hřiště: Luční, tráva. Sestava Viktorie Plzeň B: Mrózek – Fišer, Vacek, Pešek, Kodýdek (74. Kolerus), Kronus (83. Kule), Pospíšil (59. Krůta), Žilák, Kříž (83. Rádl), A. Sojka, Alexandr. Trenér: Josef Parlásek.

Zdroj: tvcom.cz

FOTO, VIDEO: Rokycany znovu neuspěly. Prohráli jsme si to sami, hlesl Dejmek