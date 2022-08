Dlouho to byla ve třetím kole ČFL one man show, až do 65. minuty mělo utkání jediného střelce. Domácí Daniel Černý, první dva góly vstřelil za osm minut, po půl hodině hry zkompletoval hattrick, ještě do přestávky přidal čtvrtý zářez a ve druhé půli zvyšoval už na 5:0.

Přeštice potvrdily roli favorita a slaví postup. Co po zápase mrzelo Purkarta?

Teprve pak přišli ke slovu hosté z Písku a snížili na 5:2, aby po brankách Hradeckého z penalty a Popoviče, domácí tým nakonec zvítězil 7:2.

„Samozřejmě, že jsme spokojení. Měli jsme fantastického střelce, Dan Černý dal pět gólů z šesti šancí. To, co nám tam minule v Králováku nepadlo, jsme teď proměňovali,“ říkal přeštický trenér Stanislav Purkart a předal slovo vedle sedícímu Jaroslavu Kluskovi. „Směrem dopředu to mělo z naší strany parametry. Hráli jsme jednoduše, rychle, dobře jsme kombinovali,“ liboval si asistent.

Snímek ze středečního zápasu MOL Cupu na půdě Katovic (3:1).Zdroj: Jan Škrle

Utkání mělo podle něho ideální scénář. „Vedení 2:0 do desáté minuty přineslo uklidnění, bylo to znát. První poločas byl z naší strany perfektní,“ pokračoval Jaroslav Kluska, ale ve druhém poločase už viděl ve hře svého celku mezery.

Déšť, emoce, ale i góly. Klatovští fotbalisté vezou z nepřátelského území bod

„Ale jak jsme byli zahledění do ofenzivy, malinko jsme propadali vzadu, bylo to tam otevřenější. To si musíme v příštích zápasech pohlídat, mohlo by se nám to vymstít,“ vytýkal Kluska a hlavní kouč Přeštic to jen potvrdil. „V závěru jsme inkasovali dva góly, přišlo vyloučení. To se nesmí stávat,“ doplnil Purkart.

Fotbalisté Přeštic (žlutí) tak ve třetí lize odčinili porážku v Králově Dvoře.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Oba se shodli, že hlavním hrdinou zápasu byl pětigólový Daniel Černý, jenž přišel před sezonou z Domažlic. „Potvrdil, že je střelec. Je v místech, kde má být a je jen potřeba, aby měl podporu. A ty šance mu kluci dneska dobře připravili,“ nechtěl Kluska vyzdvihovat jednotlivce. „Ale pět branek je hodně i v okresním přeboru, natož ve třetí lize,“ doplnil asistent fotbalistů Přeštice. Ti po středečním postupu do 2. kola MOL Cupu završili úspěšný anglický týden.

FK ROBSTAV Přeštice - FC Písek 7:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 4:0. Branky: 6., 8., 33., 36. a 65. Černý, 83. Hradecký z penalty, 86. Popovič – 77. Kalousek, 80. Malý. Rozhodčí: Baum – Nedvěd, Kyncl. ŽK: 0:1 (82. Běloušek). ČK: 1:0 (88. Švihořík). Diváci: 180. Sestava Přeštic: Švihořík – Heger, Chocholoušek, Kraml (83. Suchý), Skála, Přibáň, Štípek (58. Popovič), Mudra (70. Havel), Černý (70. Arzberger), Zeman (70. Beránek), Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.