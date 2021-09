Domažlice tak poprvé v sezoně nebodovaly, navíc inkasovaly hrozivých pět gólů. Šanci na reparát však mají Chodové již v úterý, kdy v rámci vloženého 15. kola jedou do Štěchovic, kde změří síly s Povltavskou Fotbalovou akademií (10.30).

„Dokázali jsme srovnat na 3:3 a měli šance. Tu největší Dan Černý, který ve stoprocentní pozici netrefil bránu. No a z následné akce jsme inkasovali rozhodující gól. Celkově jsme dostali strašně hloupé branky, které si musíme rozebrat," dodal značně rozladěný Pavel Vaigl, kouč Domažlic.

V závěrečném tlaku měly Domažlice několik rohů a ke zteči se vydal i gólman Brych, jenž se dokonce dostal i k zakončení, ale ani on brankáře Benešova nepřekonal. A pak při riskantní kličkované mimo pokutové území ztratil míč a domácí přidali pátou branku střelou do odkryté svatyně.

V 86. minutě mohl misky vah na stranu Chodů překlopil agilní Daniel Černý, ale po sťuknutí Pince mířil ze solidní pozice těsně nad branku. Pak se potvrdilo staré známé fotbalové přísloví „nedáš-dostaneš“. Prakticky z protiútoku totiž udeřilo na druhé straně, když se do nadýchaného centru z levé strany položil Tomek a upravil skóre na 4:3 pro domácí.

Promarněná šance jej ale nemusela příliš mrzet, neboť o čtyři minuty později nevypustil sprint za míčem směřujícím do autu a z následné akce se krásně z voleje po centru z pravé strany prosadil znovu Petr Mužík – 3:3.

„Po první půli vedli domácí zaslouženě. My sice byli častěji na míči, ale jen po vápno. Nebezpeční jsme v pokutovém území nebyli i proto, že nám všechny centry létaly na prvního hráče," zlobil se trenér domažlického týmu Pavel Vaigl.

