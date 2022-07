Včetně devětadvacetiletého univerzála Tadeáše Přibáně, v současnosti jediného člena kádru, který je odchovancem přeštického fotbalu. „Jo, tohle mi lidé často připomínají, ale abych řekl pravdu, nijak to nevnímám. Hraji v Přešticích, protože to tady mám rád a doufám, že ještě dlouho budu,“ říká Tadeáš Přibáň.

Přeštice začaly přípravu na ČFL i s jedním exligovým fotbalistou

Po třech letech se to nakonec podařilo. Sezona se dohrála celá a vy jste konečně postoupili do ČFL. Jak loňský ročník divize A, ve kterém jste byli naprosto suverénní, zpětně hodnotíte?

Myslím si, že taková sezona se povede jednou za život. K tomu potřebujete kvalitní tým, tréninky, dobrou partu i zázemí. Ale také pořádnou porci štěstí. A my jsme tohle všechno měli.

Fotbalista Přeštic Tadeáš Přibáň v zápase na hřišti Rokycan.Zdroj: David Koranda

O mimořádné sezoně hovoří také fakt, že jste ani jednou neprohráli. Naposledy jste dokonce vyšli v soutěžním utkání zkrátka v listopadu roku 2019, kdy jste prohráli v Klatovech 0:1. Co říkáte na tuto sérii a kdy podle vás skončí?

Vítězná šňůra je neskutečně dlouhá. Myslím si, že něco před čtyřicet zápasů v řadě, což vypovídá o kvalitě týmu. Všichni chceme tuto sérii natáhnout co nejdéle, i když víme, že to ve třetí lize nebude vůbec jednoduché.

Přeštický fotbalista Tadeáš Přibáň.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Pauza po konci loňské sezony byla extrémně krátká. Jak jste si ji užil a odpočinul jste si vůbec od fotbalu?

Ano, pauza byla letos velmi krátká, měli jsme ji necelé tři týdny. Mezitím jsme jeli s týmem oslavovat postup na celý víkend na Moravu. To se moc vydařilo, ale tím pádem jsem si moc neodpočinul (úsměv). Nicméně jsem si to vynahradil rybařením a víkendem na wellnessu.

Energii čerpal s přítelkyní, teď dal Jiskře hattrick. Za druhou půli se pokáral

O víkendu jste odehráli první přípravné utkání na ČFL. Divizní Mariánské Lázně jste porazili jednoznačně 6:1. Jaký to byl podle vás zápas?

První poločas byl z naší strany naprosto suverénní, vyhráli jsme ho 5:0. Ve druhé půli jsme zkoušeli nové rozestavení, takže to herně nebylo příliš kvalitní. Ale myslím si, že je konečný výsledek na první přátelského utkání velmi slušný.

Do startu ČFL zbývá už jen necelý měsíc. Na čem musíte ještě zapracovat?

Tvrdost, důraz. To je podle mě jediné, co nám teď chybí. Přece jen: v divizi jsme většinu týmů herně přehrávali, takže na nějaké vyrovnané zápasy plné osobních soubojů nejsme příliš zvyklí. Ale věřím, že se s tím popereme.

Sehnat v dnešní době útočníka? Peklo, říká trenér Hoffmann. Kdo ho zklamal?