Tým z hlavního města vedl po prvním poločase 1:0, ale po změně stran vyrovnal plzeňský Vrba. „Pro nás to bylo velice dobré a hodně přínosné utkání, k vidění byly šance na obou stranách. Řekl bych, že do šedesáté minuty to byl vyrovnaný zápas, pak jsme byli asi trošku lepší my. Dukla byla jinak velmi silná na míči a jsme rádi, že jsme takový zápas vůbec mohli odehrát,“ uvedl kouč Parlásek.