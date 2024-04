/FOTOGALERIE, VIDEO, HODNOCENÍ TRENÉRA/ Minule sice zvítězili na hřišti karlovarské Slavie, jenomže ve víkendovém utkání 22. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL fotbalisté domažlické Jiskry zopakovali poslední domácí utkání s béčkem Viktorie. Svěřenci trenéra Pavla Horvátha totiž před svými fanoušky znovu neuspěli, v sobotu na Střelnici nestačili na záložní tým druholigové Dukly Praha, s níž padli 0:2.

FORTUNA ČFL, skupina A, 22. kolo: TJ Jiskra Domažlice (fotbalisté v modrých dresech) - FK Dukla Praha B 0:2 (0:1). | Foto: TJ Jiskra Domažlice

Hosté udeřili poprvé ve 21. minutě, kdy se střelecky prosadil teprve devatenáctiletý mladík Alexander Magdi. Skóre pak zůstalo dlouho nezměněné, Chodové téměř do závěrečného hvizdu byli blízko vyrovnání. Naděje na jakýkoliv bodový zisk ovšem zhasly dvě minuty před koncem, kdy Brycha propálil Hrubeš a pečetil důležitou výhru hostů z hlavního města republiky.

Jiskra rozhodla ve Varech po standardkách

Zklamání? Pochopitelně. Jiskra sice zůstává v aktuální tabulce třetí ligy druhá, ale vedoucí rezerva pražské Slavie utekla Západočechům už na sedm bodů. To je dost. „Potřebujeme, aby se uzdravili kluci, kteří nám chybí,“ připomněl trenér áčka fotbalových Domažlic Pavel Horváth pět hráčů, kteří jsou aktuálně na marodce. „Je to škoda, protože jsme omezení na střídání, ale to vlastně není žádná výmluva. S Duklou, která hrála velmi dobře, jsme prohráli asi zaslouženě, protože jsme ji nabídli našimi chybami tři čtyři šance, které využila,“ sdělil kouč Jiskry na tradiční pozápasové tiskové konferenci.

Zdroj: Youtube

Na hru v poli si příliš nestěžoval, ta špatná nebyla, problém ovšem našel jinde. „Neměli jsme kvantum šancí, Dukla hrála dobře, ale měli jsme tam příležitosti, abychom alespoň vyrovnali. Ve vápně jsme byli bohužel málo důrazní,“ vypozoroval Horváth, jehož tým nedokázal vyhrát třetí z posledních čtyř duelů.

V příštím kole Domažlice čeká trip do hlavního města, konkrétně do pražských Butovic, kde v sobotu změří od 10.15 hodin síly s domácím Motorletem. Jiskra by ráda navázala na podzimní vzájemnou konfrontaci, kdy vyhrála 4:0, ale především by se zase ráda vrátila zpět na úspěšnou vlnu. Podaří se ji to?

TJ Jiskra Domažlice - FK Dukla Praha B 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 21. Magdi, 88. Hrubeš. Rozhodčí: Toucha – Pánský, Babka. ŽK: Zajíček, Procházka – Hrubeš. Diváci: 305. Sestava Jiskry Domažlice: Brych – Mužík (82. Filip Červený), Aubrecht (62. Došlý), Zajíček (62. Fillo), Rychnovský (82. Jan Kolerus), Dvořák, Jedlička, Svoboda, Vávra, Procházka, Fedak.

