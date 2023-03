Přestože fotbalisté Králova Dvora vedli o poločase v Přešticích 2:0, zažívali při nástupu do druhé půle horké chvilky. Cestou na hřiště se totiž skácel k zemi mladík Kryštof Krátký, zřejmě šlo o následek srážky hlavou se soupeřem. Pořadatelé pro jistotu povolili záchrannou službu kvůli podezření na otřes mozku. Hráč komunikoval s okolím.

FORTUNA ČFL, skupina A (17. kolo): FK ROBSTAV Přeštice (hráči ve žlutých dresech) - FK Králův Dvůr (modří) 1:2 (0:2). | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Dvacetiletého fotbalistu, který prošel mládeží Viktorie Plzeň, vystřídal do druhé půle Filip Novotný. A záhy jen sledoval, jak domácí Daniel Černý vstřelil kontaktní gól. Přeštice pak hosty zatlačily, ti se jen sporadicky dostávali z vlastní poloviny, ale Královu Dvoru stačily na tři body dvě branky amerického fotbalisty Jacoba Luke Raleye ze závěru první půle.

„Je to škoda. Za druhou půli jsme si prohrát nezasloužili. Byl to heroický výkon, hrálo se na jednu branku, ale chybí nám i štěstí. Šance máme, skáče to tam na malém vápně a vždycky se to odrazí jinam, než jsme my,“ litoval domácí ztráty přeštický kouč Stanislav Purkart.

Přiznal však, že první půli jeho tým trestuhodně prohospodařil. „Nehráli jsme aktivně. Čekali jsme, co bude. Bylo to zbytečně nervózní a soupeř to potrestal dvěma góly. Neunesli jsme tíhu domácího zápasu,“ doplnil k hodnocení kouč Přeštic. Ty na první jarní vítězství zatím marně čekají. Příští víkend jedou do Písku, pak přivítají doma Hostouň.

FK ROBSTAV Přeštice - Králův Dvůr 1:2

Poločas: 0:2. Branky: 46. Černý – 36. a 41. Raley. Rozhodčí: Coufal – Hoch, Mazanec. ŽK: Kraml – Novotný. Diváci: 102. Hřiště: UMT. Sestava Přeštic: Bleha – Hradecký, Heger, Chocholoušek, Rádl (81. Havel) – Rossmann, Řezáč (70. Kraml), Brabec (46. Suchý), Zeman – Vohrna (46. Černý), Arzberger (85. Popovič). Trenér: Stanislav Purkart.

