15. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: TJ Jiskra Domažlice - FK Admira Praha 1:1 (0:1).Zdroj: Jindřich Schovanec

„Admira má velmi kvalitní tým, takže bod nakonec musíme brát. Důležité je, že nám soupeř bodově neutekl," hledal pozitivita domažlický trenér Pavel Vaigl na pozápasové tiskové konferenci. Zároveň si ale postěžoval nad tím, kde jeho tým ve šlágru 15. kola třetí ligy tlačila bota. „Měli jsme sice tlak, ale neměli jsme odražené balony. Navíc nám nevycházela finální fáze. Myslím si, že jsme měli více příležitostí než soupeř, ale nedotáhli jsme je do konce," litoval lodivod.

Zdroj: Youtube

Podobně remízové utkání hodnotil také stoper Jiskry Jindřich Sojka, jenž proti Admiře odehrál 79 minut, než jej vystřídal David Brabec. „Byl to bojovný zápas, ve kterém jsme měli navrch, ale spousta našich akcí končila před vápnem soupeře. Když dali hosté vedoucí gól, tak se zatáhli a bylo velmi těžké se do nich dostat. Ve druhém poločase jsme hru zjednodušili a naštěstí vyrovnali. Kdybychom prohráli, bylo by to smutné," uvedl třiadvacetiletý fotbalista.

Jiskra na podzim získala 31 bodů, když devětkrát vyhrála, čtyřikrát remizovala a pouze dvakrát (v Přešticích a s Bohemians 1905 B) vyšla zkrátka. I díky tomu bude na jaře bojovat o postup do FNL. „Za celý podzim musím kluky pochválit. Získali jsme 31 bodů, a to si myslím, že je celkem dost," dodal trenér Vaigl.

TJ Jiskra Domažlice - FK Admira Praha 1:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 0:1. Branky: 82. Mužík - 40. Záhalka. Rozhodčí: Vychodil – Špindlerová, Eibl. ŽK: 2:2 (24. Zajíček, 34. Kuhajda - 28. Čížek, 70. Horák). Diváci: 324. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Čerepko – Sojka (79. Brabec), Mužík, Aubrecht, Limberský, Kuhajda (65. Černý), Zajíček, Rychnovský (79. Holík), Dvořák, Vávra (46. Došlý), Fedak (46. Pavlík). Trenér: Pavel Vaigl. Sestava FK Admira Praha: Keller – Herc, Fric, Martinic (46. Skalický), Venc, Michálek (66. Mráz), Čácha (85. Trajhan), Douděra (66. Mlynka), Čížek, Zahálka (90+1. Záruba), Horák. Trenér: František Peřina.

OBRAZEM: Senzační skalp na závěr. Klatovští fotbalisté skolili pražskou Aritmu