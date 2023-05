/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ Minulý týden po fantastickém obratu v závěru utkání skolili na domácím hřišti Admiru Praha 3:2, ale na dalšího soupeře z hlavního města nevyzráli. Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice zavítali v sobotu dopoledne do pražských Holešovic, kde se v rámci 24. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL střetli s domácím Vltavínem. Přestože v zápase nováček soutěže rozhodně nebyl horším týmem, domů odjel po porážce 2:3 bez jakéhokoliv bodového zisku.

FORTUNA ČFL, skupina A (24. kolo): FK Loko Vltavín (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - FK ROBSTAV Přeštice (tmavé dresy) 3:2. | Video: Deník/Martin Mangl

Vstup do zápasu vyšel lépe Vltavínu. Už ve 23. minutě otevřel skóre David Matějka a o pět minut později navýšil náskok domácích dvacetiletý mladíček Vojtěch Lukavský. Oba góly byly velmi podobné, Vltavínští využili volného prostoru, který jim obránci soupeře dali v pokutovém území. Střely obou borců sice nepatřily do kategorii nejtvrdších, ale byly velmi přesné. V obou případech se přeštický gólman Jan Švihořík natahoval marně.

„Myslím si, že jsme v první půli měli malinko navrch, hráli jsme to, co jsme chtěli a na Vltavín to fungovalo. Ale soupeř nás předčil v obou vápnech. My jsme ve vlastní šestnáctce byli příliš nedůslední a Vltavín z toho dal dvě branky. Sami jsme naopak v pokutovém území domácích nebyli dostatečně důrazní, ačkoliv jsme tam měli poměrně dost centrů ze stran," hodnotil třiapadesátiletý přeštický kouč Stanislav Purkart obraz hry v úvodním poločase, který zhruba na deset až patnáct minut poznamenal vydatný liják.

FORTUNA ČFL, skupina A (24. kolo): FK Loko Vltavín - FK ROBSTAV Přeštice 3:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Hned po změně stran Přeštice snížily. Martin Zeman dostal na levé straně dostatek prostoru, šikovně zasekl míč do středu hřiště a svou slabší pravou nohou procedil marně se natahujícího gólmana Vltavínu Ulricha. „Když jsme dali takhle brzy kontaktní branku na 2:1, věřil jsem, že bychom ještě mohli vyrovnat, ale pak přišla hloupá chyba, kdy jsme nezachytili náběh domácího útočníka a soupeř znovu odskočil na rozdíl dvou gólů," posteskl si trenér.

Jiskřičku naděje vykřesal v 70. minutě kanonýr Daniel Černý, který byl tentokrát ve vápně velmi aktivní a do sítě uklidil ukázkový centr Zemana. Jenomže o čtyři minuty později byl za zákrok na vlastní polovině podruhé v zápase potrestán žlutou kartou Martin Suchý a tým z jihu Plzeňska šel do deseti.

1/75 Zdroj: Deník/Martin Mangl FORTUNA ČFL, skupina A (24. kolo): FK Loko Vltavín (na snímku fotbalisté v zelených dresech) - FK ROBSTAV Přeštice (tmavé dresy) 3:2.          

„Byla to samozřejmě komplikace, ale pořád jsem věřil, že můžeme srovnat. Ačkoliv jsme hráli v oslabení, v posledních deseti minutách jsme soupeře zmáčkli, ale branku jsme pořádně ohrozit nedokázali," dodal Stanislav Purkart.

Přeštičtí fotbalisté tedy podlehli pražskému soupeři i podruhé v letošní sezoně, a znovu o jedinou branku. Zatímco na podzim doma padli 1:2, teď 2:3. Svěřenci trenéra Stanislava Purkarta jsou šest kol před koncem sezony na čtrnáctém (posledním nesestupovém) místě, ale stále nemusí zpanikařit. Vždyť na sedmý Motorlet ztrácí pouhé tři body. V příštím kole ROBSTAV hostí na domácím hřišti předposlední Povltavskou Fotbalovou akademie. Hraje se v sobotu od 14.30.

FK Loko Vltavín - FK ROBSTAV Přeštice 3:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 23. Matějka, 28. Lukavský, 65. Kuchař – 47. Zeman, 70. Černý. Rozhodčí: Šťastný – Bohata, Jirák. ŽK: 0:4 (42. Černý, 44. Kraml, 51. a 74. Suchý, 79. Zeman). ČK: 0:1 (74. Suchý). Diváci: 264.



FORTUNA ČFL, skupina A (24. kolo): FK Loko Vltavín - FK ROBSTAV Přeštice 3:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl



Sestava FK Loko Vltavín: Ulrich – Kovernikov, Matějka, Jelínek, Lukavský (46. Vacek) , Trávníček, Borkovec, Podzimek, Kuchař (80. Jaroš), Klimenda (75. Veselý), Maine Carlo (75. Banishevski, 90+3. Kokeš). Trenér: Michal Zach. Sestava FK Robstav Přeštice: Švihořík – Heger, Suchý, Chocholoušek, Kraml (70. Brabec), Havel (70. Řezáč), Popovič (70. Arzberger), Černý (80. Vaněk), Zeman, Rádl, Hradecký (87. Vohrna). Trenér: Stanislav Purkart.

