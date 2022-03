„A my se divákům musíme omluvit. Patřilo nám jen prvních patnáct dvacet minut v zápase, to bylo všechno,“ neskrýval zklamání domažlický kouč Pavel Vaigl. Uznal kvality soupeře. „Písek má dobrý tým, šikovné brejkové hráče,“ doplnil, ale spíš se zlobil na vlastní tým.

Fotbalisté Jiskry Domažlice prohráli na úvod jarní části sezony doma s Pískem 0:3.Zdroj: Jiří Pojar

„Už jsem to řekl i klukům v kabině, já takový fotbal hrát nechci. My jsme prakticky jen kopali všechny míče na Frantu Dvořáka, úplně jsme přestali hrát fotbal,“ nechápal Pavel Vaigl, protože žádné takové pokyny nedával. „A ještě horší je, že on ty balony uhrává, ale my za ním nejsme. Podobné to bylo i v přípravě, vůbec nejsem spokojený,“ zlobil se kouč Jiskry.

Přitom to byl paradoxně jeho tým, který měl po bezbrankové první půli první šanci. Jenže kapitán Mužík trefil jen břevno písecké branky. „To byl rozhodující moment, protože z protiútoku jsme dali gól my,“ říkal písecký trenér Milan Nousek. Jako první se po deseti minutách druhé půle prosadil manžel české házenkářské reprezentantky Štěpán Koreš, když Domažlice špatně vystavovaly do ofsajdu. „Domažlice nás pak sice zatlačily, ale spíš jen nakopávaly míče a my jsme chodili do brejků,“ popisoval trenér Písku.

A dva z nich Kalousek a Kulík proměnili. „O postupu už bych se nebavil, ale chceme hrát fotbal, který se bude líbit,“ pronesl zklamaný Pavel Vaigl po porážce 0:3. „Dáváme víc prostoru mladším kluků, musíme je podržet. V týdnu si ten zápas rozebereme a připravíme se na béčko Slavie,“ dodal domažlický kouč a vyzdvihl výkon exreprezentanta Davida Limberského.

„A to neříkám, protože je to můj kamarád. Na hřišti nevypustí žádný souboj, přestože není zvyklý dostávat doma takové sody. Vyhrál řadu rychlostních soubojů,“ připomněl Pavel Vaigl, šéf domažlické střídačky.

TJ Jiskra Domažlice - FC Písek 0:3



Poločas: 0:0. Branky: 55. Koreš, 70. Kalousek, 84. Kulík. Rozhodčí: Rouček – Baum, Flade. ŽK: 2:2. Diváci: 374. Sestava Domažlic: Brych – Hrubý, Teršl, Limberský, Mlynařík (78. Rychnovský) – Vrba (71. Holík), Mužík, Uzlík (61. D. Černý), V. Černý (61. Kuhajda), Došlý (71. Brabec) – Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.